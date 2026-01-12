Irán arde: protestas masivas, decenas de muertos y la advertencia de Trump que eleva el riesgo de guerra

La respuesta oficial ha sido predecible. La televisión estatal acusa a 'agentes extranjeros, espías sionistas y mercenarios de Estados Unidos' de instigar los disturbios. El Ministerio del Interior anunció el despliegue de 'fuerzas especiales' para restaurar el orden y prometió castigos ejemplares contra quienes 'atenten contra la seguridad nacional'.Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores, la magnitud y la persistencia de estas movilizaciones parecen haber tomado por sorpresa al aparato de seguridad. Incluso dentro del país han surgido reportes de divisiones entre fuerzas policiales locales y unidades más ideologizadas de la Guardia Revolucionaria.