Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y lanza amenaza: ‘cualquier barco será destruido’

Irán suspendió nuevamente el tránsito de petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz este miércoles 8 de abril, en respuesta a los recientes ataques de Israel contra posiciones de Hezbollah en territorio libanés, elevando la tensión en la región y poniendo en riesgo el suministro energético global.

Según reportes de agencias oficiales iraníes, la decisión se produjo pocas horas después de que comenzara a aplicarse un alto el fuego de dos semanas pactado con Estados Unidos, que contemplaba precisamente la reapertura del paso marítimo.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier interrupción tiene impacto inmediato en los mercados internacionales.

En paralelo, la Armada iraní emitió advertencias directas a las embarcaciones que permanecen en la zona. “Cualquier barco que intente atravesar sin autorización será atacado y destruido”, señalaron autoridades navales, según medios internacionales.

Fuentes marítimas confirmaron que decenas de buques permanecen a la espera en el área, mientras Teherán restringe el paso y condiciona su reapertura al cese de operaciones militares israelíes, especialmente contra el grupo Hezbollah en Líbano.

La medida se produce en medio de una escalada regional que ha incluido ataques a infraestructura militar en Irán y una ofensiva aérea de gran escala por parte de Israel en territorio libanés, dirigida a debilitar la capacidad operativa de Hezbollah.

Aunque tras el anuncio del alto el fuego se habían registrado movimientos puntuales de embarcaciones en la zona, la nueva decisión de Irán vuelve a paralizar el tránsito y genera incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo.

En paralelo, autoridades iraníes han denunciado supuestas “violaciones del alto el fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano, lo que complica aún más el escenario y deja en duda la duración de la tregua.

El cierre del estrecho, que ya había sido restringido semanas atrás durante la escalada del conflicto, vuelve a colocar a la región en un punto crítico, con repercusiones económicas y geopolíticas a nivel global.