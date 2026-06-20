JNE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular mesas electorales en Lima y Estados Unidos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó la solicitud presentada por el candidato de la formación Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para anular 1.751 mesas electorales ubicadas en Lima y otras 647 instaladas en Estados Unidos. Estos recursos jurídicos fueron impulsados por la organización política tras la segunda vuelta presidencial, según informó este sábado 20 de junio el diario La República.

Ambos lugares son conocidos por concentrar un importante caudal de votos favorable a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Al momento de redactar esta noticia, Fujimori lideraba el conteo electoral con el 50,1 % de los votos, seguida por Sánchez con el 49,8 %.

La decisión fue adoptada tras la audiencia pública del JNE celebrada el pasado 19 de junio, durante la cual el pleno del organismo electoral revisó los expedientes elevados por los Jurados Electorales Especiales. Estos recursos habían sido admitidos previamente para su evaluación, luego de que la organización política subsanara observaciones relacionadas con los requisitos formales exigidos para la presentación de las apelaciones.

Al tratarse de una decisión definitiva, no cabe ningún recurso adicional, por lo que las mesas electorales cuestionadas quedan validadas y el proceso avanza hacia sus etapas finales para la oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con La República, uno de los momentos más destacados de la audiencia ocurrió cuando los magistrados solicitaron a los representantes legales de Juntos por el Perú que explicaran cuál era la causal que justificaba la declaración de nulidad de las mesas electorales en cuestión. Aunque el abogado Roy Mendoza respondió que la causa invocada era un presunto fraude electoral en las mesas de votación cuestionadas, posteriormente reconoció que no presentó pruebas documentales que sustentaran dicha acusación.

Respecto al recurso para anular las mesas electorales del área metropolitana de Lima, Mendoza argumentó que la denuncia de fraude se sustentaba en análisis estadísticos elaborados por su partido para identificar coincidencias en los resultados electorales.

Los magistrados del JNE también consultaron si los personeros de Juntos por el Perú habían reportado anomalías durante la jornada electoral. Mendoza respondió que no. Asimismo, reconoció que la hipótesis de fraude planteada por la agrupación constituía una presunción cuya verificación, según su versión, correspondería a una eventual actuación de oficio por parte de las autoridades electorales.

Durante su intervención, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señaló que un análisis estadístico no constituye, por sí mismo, una prueba suficiente para sustentar una acusación de fraude electoral.

Por su parte, la magistrada Martha Elizabeth Maisch insistió en conocer cuáles eran los medios probatorios que el equipo legal de Juntos por el Perú había incorporado al expediente. Ante este cuestionamiento, los representantes legales reconocieron que no adjuntaron documentación que acreditara las presuntas irregularidades denunciadas.

En cuanto a las 647 mesas electorales de Estados Unidos, los magistrados cuestionaron por qué el recurso se concentró únicamente en los votos emitidos en ese país y no en la totalidad del voto de los peruanos en el extranjero.

Con esta decisión se cierra un caso en el que Juntos por el Perú alegó supuestos indicios de fraude electoral debido a presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo del proceso electoral peruano y el traslado del material utilizado durante la jornada de votación.