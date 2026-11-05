‘Jueves negro’ en Francia: más de un millón de personas protestan contra el costo de la vida

Francia vivió este jueves 5 de noviembre una jornada de huelgas y manifestaciones en la que cientos de miles de trabajadores y estudiantes salieron a las calles para reclamar mejores salarios, mayor poder adquisitivo y medidas frente al encarecimiento del costo de vida. Las cifras de participación difieren según las fuentes. El Ministerio del Interior contabilizó cerca de 600.000 manifestantes hasta las 17:00 (hora local), mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos convocantes, estimó la asistencia en alrededor de 1,6 millones de personas. Ambas cifras representan la mayor movilización en un solo día desde que comenzaron las protestas sociales a mediados de septiembre, de acuerdo con los datos difundidos durante la jornada. Las organizaciones sindicales reclaman un aumento del salario mínimo y de los sueldos en general, mayor justicia fiscal y la protección de los servicios públicos. También respaldan las demandas de estudiantes de secundaria, quienes exigen mejores condiciones de estudio.

El costo de vida impulsa las protestas en Francia

El aumento de los precios, en particular del combustible, se encuentra entre los principales motivos del descontento. La presión sobre los hogares ocurre mientras el Gobierno busca reducir el déficit público mediante un ajuste fiscal previsto para 2027. Un barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, entre ellas la central sindical CFDT, señaló que una de cada dos personas considera difícil llegar a fin de mes con los ingresos de su hogar. Durante las movilizaciones, trabajadores de distintos sectores expresaron su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad de sostener los gastos familiares. Los sindicatos sostienen que los salarios deben responder al costo actual de la vida.

Gobierno convoca a una conferencia social

Tras las protestas, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció una conferencia social para el próximo lunes con representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. El encuentro buscará abordar las demandas relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios, según informó la oficina del jefe de Gobierno. La convocatoria se produce en medio de la presión sobre la administración del presidente Emmanuel Macron, cuyo mandato concluye en mayo de 2027.

Despliegue de 70.000 agentes y algunos incidentes