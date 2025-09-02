Juez acusa a Bolsonaro de haber buscado instalar una ‘dictadura’ en Brasil

Un juez del tribunal supremo de Brasil acusó este martes 2 de septiembre al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus excolaboradores de haber buscado instalar una “verdadera dictadura” en el país, al intentar dar un presunto golpe de Estado contra Lula luego de las elecciones de 2022.

El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Bolsonaro y otros acusados por golpismo. Todos ellos se exponen a penas de más de 40 años de cárcel.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo el juez Alexandre de Moraes al presentar el informe final del caso.