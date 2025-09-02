  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Juez acusa a Bolsonaro de haber buscado instalar una ‘dictadura’ en Brasil

‘Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado’, dijo el juez Alexandre de Moraes.
‘Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado’, dijo el juez Alexandre de Moraes. EVARISTO SA | AFP
Por
AFP Servicios
  • 02/09/2025 08:28
El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Bolsonaro.

Un juez del tribunal supremo de Brasil acusó este martes 2 de septiembre al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus excolaboradores de haber buscado instalar una “verdadera dictadura” en el país, al intentar dar un presunto golpe de Estado contra Lula luego de las elecciones de 2022.

El tribunal inició este martes la fase de sentencia en el juicio contra Bolsonaro y otros acusados por golpismo. Todos ellos se exponen a penas de más de 40 años de cárcel.

“Lamentamos que en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado (...) pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y de una verdadera dictadura”, dijo el juez Alexandre de Moraes al presentar el informe final del caso.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Lo Nuevo