La presidenta electa de Costa Rica impulsa proyectos de tren eléctrico y minería de oro

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo este jueves una reunión con los líderes de la oposición en el Congreso con el fin de impulsar el avance de iniciativas de ley como la del tren eléctrico interurbano y otra para reactivar la minería de oro.

Fernández se reunió con los jefes de las bancadas de oposición para proponer una agenda de trabajo que permita avanzar en proyectos “vitales” en los meses que quedan de labor para los actuales diputados, que terminarán su periodo el 1 de mayo próximo, una semana antes de que ella asuma la presidencia el 8 de mayo.

Uno de estos proyectos es la reactivación de la exploración y explotación de oro en la localidad de Las Crucitas (norte), sitio de un fallido proyecto minero y que en la actualidad está tomado por mineros ilegales que utilizan químicos y procesos dañinos para la salud y el medioambiente.

El proyecto de ley, que enfrenta el rechazo de ambientalistas y de un sector de la oposición, establece que el Estado recibirá el 5 % de las ganancias del negocio que funcionará bajo el modelo de concesión en extracción y operación de la “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, sin el uso de mercurio y sin ocasionar un retroceso en el ambiente.