Los 5 puntos clave de las declaraciones de Marco Rubio sobre venezuela

Las recientes declaraciones del secretario estadounidense Marco Rubio delinean la estrategia de Washington frente al escenario venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Descartando por ahora una intervención militar directa, pero manteniendo una postura firme frente al chavismo y sus aliados.

Aquí los 5 puntos claves de sus declaraciones:

1. Rubio subrayó que el sostén del régimen venezolano sigue siendo la industria petrolera.

“la clave de la economía de ese régimen es el petróleo”, razón por la cual Estados Unidos mantiene restricciones dirigidas a cortar esa fuente de ingresos.

Según explicó, los recursos generados no benefician a la población, sino a la cúpula gobernante, por lo que la presión se mantendrá hasta que se produzcan cambios concretos.

2. Rubio defendió el alcance limitado del operativo que llevó a la captura de Maduro, asegurando que se trató de una acción prioritaria.

El secretario señaló que la operación fue una acción prioritaria y cuidadosamente planificada. “La persona número uno en la lista era el tipo que decía ser el presidente del país”.

Reconoció que detener a varios jerarcas simultáneamente no era viable.

3. Para Rubio, el problema venezolano trasciende lo político y se ubica en el terreno de la seguridad regional.

“No vamos a permitir un país en nuestro hemisferio bajo la influencia de Irán, Hezbolá y el narcotráfico”. Desde la óptica estadounidense, la situación representa una amenaza directa a la estabilidad del continente y se aborda como un asunto de seguridad nacional.

4. Aunque desde la Casa Blanca se ha reiterado que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Rubio aclaró que una invasión no es el objetivo inmediato. El énfasis está en la capacidad de disuasión y control estratégico.

“Paralizar la fuente de ingresos del régimen”. El secretario destacó el despliegue naval estadounidense como una herramienta clave para ejercer presión sin necesidad de tropas en tierra.

4. Rubio evitó comprometerse con una transición política inmediata.

“Vamos a evaluar a las personas por lo que hagan, no por lo que digan”. Insistió en que un cambio de poder no ocurre de forma instantánea y que se trata de un proceso gradual, no de horas ni días.