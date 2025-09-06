Maduro pide a Trump abandonar política de ‘cambio de régimen’ en América Latina

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a> se dirigió directamente <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">al presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, instándolo a que 'abandone' su política de 'cambio de régimen' en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a> y el resto de América Latina.Maduro calificó los esfuerzos de algunos funcionarios estadounidenses como un 'error' y rechazó la acusación de narcotráfico en su contra como un 'expediente falso' diseñado para agredir a toda la nación. <b>En su intervención, el líder venezolano acusó a Estados Unidos de intentar 'cubrir' sus verdaderas intenciones con un 'expediente sucio, tipo Hollywood' que divide a los países entre 'malos' [los latinos] y 'buenos' [los estadounidenses].</b>Maduro enfatizó la necesidad de respetar la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de las naciones latinoamericanas y afirmó que estos derechos fueron obtenidos de manera 'heroica' por los libertadores.El dirigente concluyó su mensaje asegurando que todo lo que su país ha logrado, incluyendo su desarrollo y recuperación, ha sido con 'esfuerzos propios' y se ha ganado 'a pulso'.Las declaraciones de Maduro se conocen un día después que Trump autorizó al Pentágono hacer lo necesario si nuevamente aviones venezolanos se acercan a su flotilla al sur del Mar Caribe.Trump advirtió sobre la presencia del grupo criminal venezolano Tren de Aragua y la entrada de drogas y tráfico de personas desde Venezuela.El mandatario hizo esa advertencia este viernes 5 de septiembre durante la firma de una orden que cambia el nombre del Departamento de Defensa por 'Departamento de Guerra'.<b>'No queremos que vengan drogas de Venezuela, no queremos tráfico de personas ni que descarguen sus prisioneros en este país. Seremos muy enérgicos en eso', aseguró Trump.</b>Además, el mandatario advirtió que las autoridades estadounidenses ya identifican a los integrantes del grupo.'Sabemos exactamente a quienes estamos buscando, hay 11 mil asesinos que entraron a nuestro país', insistió Trump, quien en múltiples ocasiones ha dicho que Maduro abrió sus cárceles y manicomios para enviar esas personas a Estados Unidos.