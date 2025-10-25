  1. Inicio
Maduro pide al Tribunal Supremo de Justicia retirarle la nacionalidad venezolana a Leopoldo López

Leopoldo López y Nicolás Maduro AFP
  • 25/10/2025 11:41
López dijo en una entrevista este 24 de octubre que él veía correcto el despliegue de Estados Unidos en al sur del Mar Caribe.

Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela retirarle la nacionalidad al líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra exiliado en España.

Así lo reveló este sábado 25 de octubre Delcy Rodríguez, quien destacó que Maduro efectuó esa solicitud porque López estaba pidiendo a Estados Unidos que invadiera Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Maduro calificó a López, quien denunció torturas durante el tiempo que estuvo detenido, como “grotesco” por llamar a la “criminal invasión” de Estados Unidos a Venezuela.

López dijo en una entrevista este 24 de octubre que él veía correcto el despliegue de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas.

“En lo personal creo que es correcto, no solo es presión en el mar... y que pueda avanzar en objetivos dentro del territorio nacional”, indicó López.

López indicó que él espera que sea posible la intervención de las tropas estadounidenses dentro del territorio venezolano.

También el dirigente opositor recalcó que el régimen de Maduro se mantiene gracias al contrabando de oro y petróleo.

De acuerdo con la agencia EFE, Maduro presentó este viernes 24 de octubre un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para “retirar la nacionalidad” a López.

Mientras Rodríguez, indicó que López hizo un llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros.

