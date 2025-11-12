Maduro promulga ley para crear comandos de defensa integral en Venezuela

Nicolás Maduro promulgó la “Ley de comando de la defensa integral” de Venezuela y ordenó la activación inmediata de los nuevos milicianos en todo el país.

Estos comandos de defensa Integral son a nivel estatal y municipal. “Reúne a todo el poder popular de Venezuela”, dijo Maduro.

Al firmar la ley Maduro, en el Salón Sol del Perú en la Presidencia y en presencia de miembros de su gabinete, insistió que el grupo que lidera lo que desea es “paz, paz y paz, queremos paz, tendremos paz, ante la máxima presión, la máxima preparación”.

La medida fue anunciada en la noche de este martes 11 de noviembre en medio de una escalada de tensiones al sur del Mar Caribe, marcada por el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford.

El portaaviones USS Gerald R. Ford ya ingresó en el área de control del Comando Sur en el océano Atlántico y está previsto que llegue a la zona entre el 14 y 15 de noviembre.

Ley y declaración de fuerza

Por Maduro la administración del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura y presentarlo en una corte al sur de la ciudad de Nueva York, por liderar el grupo terrorista cártel de Los Soles.

Maduro, tras recibir el instrumento legal de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la nueva ley busca “integrar, de manera definitiva” los poderes militar y policial y las capacidades económicas.

También busca que las capacidades humanas del pueblo entero se unan ante las que califica de “amenazas” y “agresiones” de Estados Unidos.

Maduro fue enfático en su declaración de intenciones y aseguró que hay determinación en su gobierno y en el pueblo venezolano.

“Si nos tocara como República, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores, estaremos listos para ganar y para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía”, manifestó Maduro.