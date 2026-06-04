Marco Rubio pide prensa independiente y un nuevo organismo electoral en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Venezuela necesita fortalecer la libertad de prensa y crear una nueva comisión electoral antes de celebrar elecciones con garantías democráticas.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Rubio sostuvo que el país sudamericano continúa en una etapa de recuperación institucional, cinco meses después de la salida del poder de Nicolás Maduro, y consideró que aún es prematuro hablar de una transición política completa.

Según Rubio, uno de los elementos esenciales de esta fase es garantizar las condiciones para el funcionamiento de una prensa libre e independiente. Aunque reconoció avances en ese ámbito, señaló que todavía es necesario ampliar esos espacios para consolidar el proceso democrático.

El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó la importancia de que los partidos políticos dispongan del tiempo necesario para reorganizarse y prepararse para futuros comicios.

“No se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo”, indicó Rubio, quien reiteró la necesidad de establecer un nuevo organismo electoral que genere confianza entre los actores políticos y la ciudadanía.

Las declaraciones se produjeron luego de que legisladores estadounidenses consultaran sobre la posibilidad de que Venezuela celebre elecciones a finales de 2027. En respuesta, Rubio aseguró que Washington desea que los comicios se realicen lo antes posible, pero recordó que apenas han transcurrido cinco meses desde el cambio político registrado en el país.

“Han pasado cinco meses, no cinco años”, expresó.

Trump respalda la apertura petrolera y el retorno de empresas a Venezuela

Por su parte, el presidente Donald Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su satisfacción con la evolución de Venezuela tras la operación militar del pasado 3 de enero que permitió la salida de Maduro y su esposa, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales en Nueva York.

Trump también ha elogiado la gestión de la actual líder venezolana, Delcy Rodríguez, especialmente por las medidas orientadas a atraer inversión extranjera al sector petrolero.

Aunque el mandatario estadounidense ha respaldado la celebración de futuras elecciones en Venezuela, ha puesto especial énfasis en la recuperación económica y en el desarrollo de la industria energética.

Asimismo, considera a Rubio como el principal encargado de la política de Washington hacia el país sudamericano, donde Estados Unidos ha reabierto su embajada y promueve el retorno de empresas estadounidenses para invertir.