María Corina denuncia secuestro de Guanipa por ‘hombres fuertemente armados’

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció en redes sociales el secuestro del opositor Juan Pablo Guanipa, que este domingo había sido excarcelado. Corina detalló que los hechos se dieron a las 11:12 de la noche, en la urbanización Los Chorros de Caracas. <i><b>'Hombres hombres fuertemente armados, vestido de civil llegaron en cuatro vehículos, y violentament se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata'</b></i>, escribió la líder opositora.Guanipa fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón. <i><b>'Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto',</b></i> indicó Ramón Guanipa en X.Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación.<i><b>'Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante'</b></i>, dijo Juan Pablo Guanipa.