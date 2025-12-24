María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos

La líder opositora y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este miércoles 24 de diciembre, a través de una publicación en la red social X, la existencia de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.

Machado aseguró que en las últimas horas ha recibido información sobre intimidaciones emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas contra personas privadas de libertad que se encuentran bajo custodia del Estado. Según advirtió, estas acciones representan crímenes de lesa humanidad, así como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y constituyen un riesgo inminente para la vida de los detenidos.

En su mensaje, la dirigente opositora calificó a los presos políticos como “rehenes del Estado” y afirmó que se trata de amenazas reiteradas contra personas indefensas, sin capacidad de protección, por lo que responsabilizó directamente al régimen venezolano por cualquier daño físico o psicológico que pueda ocurrir como consecuencia de estas advertencias.

Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, exigiendo la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, con el objetivo de prevenir ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, instó a los gobiernos democráticos y aliados a activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales que permitan disuadir al régimen de concretar las amenazas denunciadas.