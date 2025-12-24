María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial contra presos políticos

La líder opositora y ganadora del Nobel de la Paz, <a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado, denunció este miércoles 24 de diciembre</a>, a través de una publicación en la red social X, <b>la existencia de amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela</b>.Machado aseguró que en las últimas horas h<b>a recibido información sobre intimidaciones emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a>, dirigidas contra personas privadas de libertad que se encuentran bajo custodia del Estado</b>. Según advirtió, estas acciones representan crímenes de lesa humanidad, así como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y constituyen un riesgo inminente para la vida de los detenidos.En su mensaje, la dirigente opositora calificó a los presos políticos como <b>'rehenes del Estado' </b>y afirmó que se trata de amenazas reiteradas contra personas indefensas, sin capacidad de protección, por lo que responsabilizó directamente al régimen venezolano por cualquier daño físico o psicológico que pueda ocurrir como consecuencia de estas advertencias.Machado hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, exigiendo la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, con el objetivo de prevenir ejecuciones extrajudiciales.Asimismo, instó a los gobiernos democráticos y aliados a activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales que permitan disuadir al régimen de concretar las amenazas denunciadas.