‘Bajen las armas’: María Corina Machado urge a militares venezolanos a dejar de obedecer a Maduro

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó este sábado 15 de noviembre un contundente mensaje dirigido a los venezolanos y, especialmente, a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes pidió “bajar las armas” y dejar de obedecer órdenes que calificó como “infames”.

Lo llamativo de este mensaje de Machado es que solo fue grabado en audio y no con un tradicional video.

En un discurso difundido a través de sus redes sociales, afirmó que el país vive un momento determinante y que “la hora decisiva es inminente”.

Machado aseguró que “treinta millones” de ciudadanos se están revelando contra “un régimen criminal que va de salida”, al que acusó de mantener como “rehenes” tanto a los presos políticos como al país entero.