‘Bajen las armas’: María Corina Machado urge a militares venezolanos a dejar de obedecer a Maduro

Captura de pantalla donde aparece la líder opositora venezolana María Corina Machado. EFE/ Agencia EFE Agencia EFE / EFE
Manuel Vega Loo
  • 15/11/2025 16:37
Machado aseguró que ‘treinta millones’ de ciudadanos se están revelando contra ‘un régimen criminal que va de salida’.

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó este sábado 15 de noviembre un contundente mensaje dirigido a los venezolanos y, especialmente, a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes pidió “bajar las armas” y dejar de obedecer órdenes que calificó como “infames”.

Lo llamativo de este mensaje de Machado es que solo fue grabado en audio y no con un tradicional video.

En un discurso difundido a través de sus redes sociales, afirmó que el país vive un momento determinante y que “la hora decisiva es inminente”.

Machado aseguró que “treinta millones” de ciudadanos se están revelando contra “un régimen criminal que va de salida”, al que acusó de mantener como “rehenes” tanto a los presos políticos como al país entero.

“Nos han separado de nuestras familias, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente”, denunció.

La líder opositora sostuvo que incluso quienes ejecutan las acciones represivas del Estado viven atrapados en la culpa. “Los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie”, afirmó. “Se sienten culpables, no pueden mirar a los ojos ni a sus hijos ni a sus madres”.

Machado hizo referencia al testimonio de la hija de Lewis Mendoza, detenido en el estado Trujillo, como símbolo del sufrimiento que, según ella, atraviesa el país. “El llanto de esta niña es el llanto de toda Venezuela, de tus propios hijos”, dijo dirigiéndose a militares y funcionarios. “Esos gritos de dolor no te abandonarán jamás”.

En un llamado directo, pidió a las fuerzas del orden abandonar su obediencia al Gobierno. “Bajen las armas. No ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa”.

Asimismo, enfatizó que cada decisión tendrá consecuencias históricas. “La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces”, advirtió.

Machado afirmó que el cambio político en Venezuela ya está en marcha. “Lo que va a pasar ya está pasando”, expresó. Finalmente, alentó a los funcionarios a convertirse en protagonistas del futuro del país: “Sé un héroe y no un criminal. Sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia. Sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó”.

