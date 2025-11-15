‘Bajen las armas’: María Corina Machado urge a militares venezolanos a dejar de obedecer a Maduro

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado</a>, lanzó este sábado 15 de noviembre un contundente mensaje dirigido a los venezolanos y, especialmente, a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes pidió<b> 'bajar las armas'</b> y dejar de obedecer órdenes que calificó como <b>'infames'</b>. Lo llamativo de este mensaje de Machado es que solo fue grabado en audio y no con un tradicional video.<b>En un discurso difundido a través de sus redes sociales, afirmó que el país vive un momento determinante y que 'la hora decisiva es inminente'.</b>Machado aseguró que 'treinta millones' de ciudadanos se están revelando contra 'un régimen criminal que va de salida', al que acusó de mantener como 'rehenes' tanto a los presos políticos como al país entero.