María Corina Machado: ‘Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI’

Durante su participación en el acto por el décimo aniversario de la <b>Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA)</b>, la líder venezolana <b>María Corina Machado </b>ofreció un emotivo discurso centrado en la reconstrucción del país y el papel que jugará Venezuela en el futuro político de la región.<i>'Nuestros hijos van a regresar a casa trayendo consigo conocimiento, inversiones y contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI'</i>, expresó Machado, destacando su compromiso con la recuperación nacional y la reunificación de las familias venezolanas tras años de crisis.La dirigente subrayó que el país dejará atrás su imagen de foco de inestabilidad para convertirse en un símbolo de esperanza.<i>'Venezuela va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio para convertirse en un foco de luz, atracción, prosperidad y esperanza para el mundo'</i>, afirmó para líderes y representantes internacionales.<b>Machado también dirigió un mensaje a los presidentes y líderes democráticos</b> <b>del continente</b>, a quienes pidió acompañar a Venezuela en este momento histórico. <i>'Les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina'</i>, expresó.La líder opositora <b>enfatizó que la eventual liberación de Venezuela podría generar un efecto democratizador en la región</b>, mencionando a países como Bolivia, Cuba y Nicaragua. <i>'La liberación de Venezuela va a traer olas de democratización, de estabilidad y de paz para todas las Américas</i>', dijo.Machado cerró su intervención con un mensaje de fe en el futuro del país. <i>'Cuando un pueblo decide ser libre, no hay fuerza en la tierra capaz de detenerlo. Gloria al bravo pueblo'</i>, concluyó.