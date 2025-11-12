María Corina Machado: ‘Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI’

Durante su participación en el acto por el décimo aniversario de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), la líder venezolana María Corina Machado ofreció un emotivo discurso centrado en la reconstrucción del país y el papel que jugará Venezuela en el futuro político de la región.

”Nuestros hijos van a regresar a casa trayendo consigo conocimiento, inversiones y contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI”, expresó Machado, destacando su compromiso con la recuperación nacional y la reunificación de las familias venezolanas tras años de crisis.

La dirigente subrayó que el país dejará atrás su imagen de foco de inestabilidad para convertirse en un símbolo de esperanza.

“Venezuela va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio para convertirse en un foco de luz, atracción, prosperidad y esperanza para el mundo”, afirmó para líderes y representantes internacionales.

Machado también dirigió un mensaje a los presidentes y líderes democráticos del continente, a quienes pidió acompañar a Venezuela en este momento histórico.

“Les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina”, expresó.

La líder opositora enfatizó que la eventual liberación de Venezuela podría generar un efecto democratizador en la región, mencionando a países como Bolivia, Cuba y Nicaragua. “La liberación de Venezuela va a traer olas de democratización, de estabilidad y de paz para todas las Américas”, dijo.

Machado cerró su intervención con un mensaje de fe en el futuro del país. “Cuando un pueblo decide ser libre, no hay fuerza en la tierra capaz de detenerlo. Gloria al bravo pueblo”, concluyó.