‘México no es un lugar seguro’: madres buscadoras alerta sobre el riesgo de desaparecer en el país

La tragedia de las desapariciones en México vuelve a estremecer al país. Un grupo de madres buscadoras reportó el hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos en las inmediaciones del Estadio Jalisco, un descubrimiento que pone en evidencia la magnitud de la crisis forense y de violencia que atraviesa la nación.

”Pidele permiso, ellos nos quieren ayudar, ellos quieren volver a casa” expresan las madres buscadoras mientras intentan sacar con una pala y sus propias manos los restos de estas personas.

El colectivo, integrado por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, describió la escena como devastadora. “Son bolsas que esconden el dolor de muchas familias”, expresaron, al tiempo que denunciaron la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Una de las madres, visiblemente afectada, lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Ninguna madre merece sacar en cachitos al hijo que un día parió”.

Sus palabras reflejan el sufrimiento extremo que enfrentan miles de familias en México, obligadas a convertirse en buscadoras ante la inacción institucional.

El hallazgo, realizado a escasos metros de una de las infraestructuras deportivas más emblemáticas del país ha generado indignación y preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La cercanía con el estadio no solo resalta la crudeza de la violencia, sino también la normalización de estos hechos en espacios cotidianos.

En otro mensaje difundido en plataformas digitales, una de las integrantes del colectivo fue aún más contundente: