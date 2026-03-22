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‘México no es un lugar seguro’: madres buscadoras alerta sobre el riesgo de desaparecer en el país

Marcha de madres buscadoras en México 2023
Marcha de madres buscadoras en México 2023 @agenciapresentes @geogonzalez
Por
Laura Chang
  • 22/03/2026 09:54
Un grupo de madres buscadoras reportó el hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos en las inmediaciones del Estadio Jalisco

La tragedia de las desapariciones en México vuelve a estremecer al país. Un grupo de madres buscadoras reportó el hallazgo de decenas de bolsas con restos humanos en las inmediaciones del Estadio Jalisco, un descubrimiento que pone en evidencia la magnitud de la crisis forense y de violencia que atraviesa la nación.

”Pidele permiso, ellos nos quieren ayudar, ellos quieren volver a casa” expresan las madres buscadoras mientras intentan sacar con una pala y sus propias manos los restos de estas personas.

El colectivo, integrado por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, describió la escena como devastadora. “Son bolsas que esconden el dolor de muchas familias”, expresaron, al tiempo que denunciaron la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Una de las madres, visiblemente afectada, lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Ninguna madre merece sacar en cachitos al hijo que un día parió”.

Sus palabras reflejan el sufrimiento extremo que enfrentan miles de familias en México, obligadas a convertirse en buscadoras ante la inacción institucional.

El hallazgo, realizado a escasos metros de una de las infraestructuras deportivas más emblemáticas del país ha generado indignación y preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La cercanía con el estadio no solo resalta la crudeza de la violencia, sino también la normalización de estos hechos en espacios cotidianos.

En otro mensaje difundido en plataformas digitales, una de las integrantes del colectivo fue aún más contundente:

“El mundo debe saber que México no es un lugar seguro, cualquiera que pise esta tierra bendita corre el riesgo de desaparecer”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado el llamado urgente al Estado mexicano para reforzar las investigaciones, garantizar la justicia y atender la crisis de desapariciones que, según cifras oficiales, afecta a decenas de millas de personas.

Este nuevo hallazgo vuelve a poner el foco sobre el papel de los colectivos de búsqueda, quienes, con recursos limitados y arriesgando sus vidas, realizan labores que deberían estar en manos de las autoridades.

A medida que México se prepara para eventos de talla internacional, como el próximo Mundial que se celebrará en el país junto a Estados Unidos y Canadá, crece la preocupación por la seguridad.

Los especialistas advierten que se deben tomar las precauciones necesarias, ya que los carteles de Guadalajara podrían intentar aprovechar este tipo de escenarios para expandir sus actividades delictivas.

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