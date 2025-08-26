Miguel Uribe Londoño formaliza su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, formalizó la tarde de este martes 26 de agosto su precandidatura presidencial por el partido Centro Democrático.

Uribe Londoño en el acto de formalización de su candidatura presidencial hizo un llamado a la unidad del país, enfatizando que no debe haber exclusión.

En un emotivo discurso, Uribe Londoño basó su precandidatura en la seguridad y la paz, pilares que, según él, fueron el motor de la vida política de su hijo, de 39 años.

“Creemos en un destino distinto,” afirmó, destacando su visión de una Colombia donde las madres vean a sus hijos crecer libres y los jóvenes no se vean obligados a huir.

Haciendo un pronunciamiento de unidad nacional, Uribe Londoño pidió por una Colombia donde “los abuelos mueran en paz, rodeados de amor y no de miedo”.

Con la voz entrecortada, hizo un emotivo llamado: “un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos”.

La decisión de Uribe Londoño de asumir el legado político de su hijo se produce tras su muerte luego de más de dos meses de estar en coma.

Uribe Turbay, quien estuvo hospitalizado en la Fundación Santa Fe, murió este 11 de agosto. El senador recibió tres tiros, uno de ellos en la cabeza, durante un acto con simpatizantes al occidente de la ciudad de Bogotá, Colombia.