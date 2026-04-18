Miles de venezolanos se concentran en Madrid por María Corina Machado

La emblemática Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, se vio abarrotada la tarde de este sábado 18 de abril por miles de venezolanos y ciudadanos españoles que acudieron a una concentración en apoyo a la líder opositora María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia.

A pocos minutos de las 6:00 p.m. (hora local), la plaza lucía completamente llena, con asistentes portando banderas de Venezuela y pancartas con mensajes a favor de la democracia y la libertad.

Entre consignas de “Libertad”, los venezolanos convirtieron uno de los puntos más simbólicos de la capital española en escenario de una multitudinaria demostración política.

El momento se da para la entraga de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Miles de videos que rondan en redes sociales muestran la concentración que busca reafirmar el apoyo internacional a la causa democrática venezolana.

La movilización en Madrid se suma a otras expresiones de respaldo registradas en distintas ciudades del mundo, donde comunidades venezolanas en el exterior mantienen su activismo político y social.