Las 5 noticias que debes leer hoy | 18 de abril

Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo con Coldplay

La final de la Copa del Mundo 2026 marcará un hito histórico al incluir por primera vez un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

La banda británica Coldplay será la encargada de encabezar el show, en una apuesta de la FIFA por transformar el evento deportivo más importante del mundo en una experiencia global que combine fútbol y entretenimiento.

Mulino convoca reunión clave para revisar decreto sobre plataformas

El presidente José Raúl Mulino anunció que sostendrá una reunión para evaluar el Decreto No. 10, que regula el transporte por plataformas en Panamá.

La revisión busca analizar su impacto en el sector y responder a las inquietudes de conductores y usuarios, en medio de un creciente debate sobre su aplicación.

Mantendrán precios regulados de medicamentos para enfermedades crónicas

El Gobierno decidió extender la regulación de precios para medicamentos destinados a tratar enfermedades crónicas.

La medida busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales a costos más bajos, beneficiando a pacientes que dependen de estos fármacos de forma continua.

Irán frena negociaciones con Estados Unidos y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

Irán continúa sin fijar una fecha para retomar negociaciones con Estados Unidos y mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, aumentando la tensión internacional.

La situación eleva la incertidumbre sobre el flujo de petróleo, mientras Washington advierte que no aceptará presiones por parte de Teherán.

Agroferias del IMA llegan este 19 de abril con productos económicos

Las Agroferias del IMA se realizarán este domingo 19 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo alimentos a precios accesibles. La iniciativa busca aliviar el costo de la canasta básica y apoyar tanto a consumidores como a productores locales.