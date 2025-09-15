¿Mito o realidad? Revelan detalles de supuesto búnker de Nicolás Maduro

Una polémica ha surgido en las redes sociales después de que Marshall Billingslea, exfuncionario estadounidense, publicara en su cuenta de X (anteriormente Twitter) supuestos detalles de un búnker subterráneo que pertenecería al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La información, que ha generado un intenso debate, describe una elaborada construcción oculta bajo el aeropuerto presidencial. Los comentarios se generan, especialmente, por la tensión que existe actualmente entre Venezuela y Estados Unidos, este último lleva semanas con una flota armada en el sur de Caribe.

Las supuestas características del búnker de Maduro

De acuerdo con la publicación de Billingslea, el presunto búnker tendría las siguientes especificaciones:

-Niveles: Más de cinco niveles subterráneos.

-Profundidad: A más de 40 metros de la superficie.

-Área: Unos 15,000 metros cuadrados.

-Ubicación: Directamente debajo de la sala de llegada presidencial del aeropuerto.

-Capacidades: Un centro de operaciones con equipos de videoconferencia (SITROOM con VTC), habitaciones para los líderes del régimen, un gimnasio y una cocina con refrigeración con capacidad para alimentar a 150 personas durante cuatro meses.

-Suministros: Almacén de oxígeno para aproximadamente 25 días.

-Seguridad: Supuestamente custodiado por personal de seguridad cubano.

-Conexiones: Estaría conectado directamente con el hangar presidencial.

El debate en redes sociales sobre el búnker de Maduro

Las revelaciones, que no han sido confirmadas por fuentes oficiales venezolanas, han sido recibidas con escepticismo por algunos y con alarma por otros.

La publicación de Billingslea ha reavivado las especulaciones sobre la seguridad del líder venezolano y la infraestructura que lo rodea, especialmente por los señalamientos de Estados Unidos. Actualmente, la nación dirigida por Donald Trump mantiene una recompensa de 50 millones dólares.

Hasta el momento, ni el gobierno de Venezuela ni representantes de Nicolás Maduro han emitido comentarios sobre estas afirmaciones que durante todo el fin semana han circulado en redes sociales.