Panamá en el Grupo D del Mundial de Fútsal: Enfrentará a potencias mundiales

Este lunes se realizó el esperado sorteo de la Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA Filipinas 2025, y la selección de Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos. La emoción se disparó al revelarse que las canaleras se ubicarán en el desafiante Grupo D.

¿Quiénes integran el Grupo D del Mundial de Futsal Femenina de la FIFA 2025?

El sorteo, que se realizó en Filipinas, dictaminó que Panamá compartirá grupo con tres selecciones de gran envergadura a nivel mundial:

Brasil: Una de las máximas potencias del fútbol y fútsal femenino, siempre candidata al título.

Irán: Un equipo fuerte y experimentado que ha demostrado su calidad en competiciones asiáticas.

Italia: Una selección europea con una tradición sólida en el deporte.

Panamá: Las dirigidas por Amarelis De Mera lograron su clasificación al Mundial tras alzarse como subcampeonas del Premundial de Concacaf W.