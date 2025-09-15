  1. Inicio
Panamá en el Grupo D del Mundial de Fútsal: Enfrentará a potencias mundiales

Panamá se alzó como subcampeón del Premundial de Futsal de Concacaf W.
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/09/2025 07:34
Los grupos de la Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA 2025 ya están definidos. Panamá forma parte del Grupo D.

Este lunes se realizó el esperado sorteo de la Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA Filipinas 2025, y la selección de Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos. La emoción se disparó al revelarse que las canaleras se ubicarán en el desafiante Grupo D.

¿Quiénes integran el Grupo D del Mundial de Futsal Femenina de la FIFA 2025?

El sorteo, que se realizó en Filipinas, dictaminó que Panamá compartirá grupo con tres selecciones de gran envergadura a nivel mundial:

Brasil: Una de las máximas potencias del fútbol y fútsal femenino, siempre candidata al título.

Irán: Un equipo fuerte y experimentado que ha demostrado su calidad en competiciones asiáticas.

Italia: Una selección europea con una tradición sólida en el deporte.

Panamá: Las dirigidas por Amarelis De Mera lograron su clasificación al Mundial tras alzarse como subcampeonas del Premundial de Concacaf W.

El camino de la selección de Panamá no será fácil, pero la afición panameña espera que su selección demuestre su valentía y talento en este torneo de élite. Según ha informado, la Federación Panameña de Fútbol, la selección Femenina de futsal de Panamá ya inició su preparación de cara a la Copa del Mundo, arrancaron desde el pasado martes 9 de septiembre en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

La Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA será del 23 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 en Filipinas.

