Netanyahu admite aislamiento internacional y plantea una economía más autosuficiente

<b>El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu</b>, reconoció públicamente <b>que su país atraviesa un proceso de aislamiento internacional a raíz de la prolongada guerra en Gaza</b>, un conflicto que se ha extendido por casi dos años. En un discurso ofrecido durante una conferencia del Ministerio de Finanzas, advirtió que esta situación podría prolongarse por años y que Israel 'no tiene otra opción que sostenerse por sí mismo'.<b>Netanyahu </b>señaló que la economía israelí deberá adaptarse a un modelo más autosuficiente,<b> con características 'autárquicas', y depender menos del comercio exterior. </b>'Es una palabra que odio', admitió, recordando que él mismo impulsó la apertura del mercado israelí décadas atrás. Sin embargo, aseguró que las circunstancias obligan a un viraje.Uno de los sectores más comprometidos por este aislamiento es el de las armas, donde <b>ya enfrenta restricciones de países europeos como Francia, Países Bajos, Reino Unido, España e Italia</b>. El jefe de Gobierno advirtió que su país deberá impulsar la producción propia: 'Tendremos que desarrollar nuestra industria armamentística: seremos Atenas y Esparta combinadas. No hay otra opción durante los próximos años', subrayó.