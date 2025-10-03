Ni ‘compañere’ ni ‘amigue’: El Salvador veta el lenguaje inclusivo en sus escuelas

A partir del pasado <b>jueves 2 de octubre</b>, las aulas públicas de El Salvador no podrán utilizar términos como 'amigue', 'compañere', 'niñe' o 'todxs'. El gobierno, a través de un memorándum firmado por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, <b>Karla Edith Trigueros</b>, <b>oficializó la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos del país</b>, una decisión que ya despierta reacciones encontradas en la sociedad salvadoreña.La ministra de Educación dio a conocer que términos como 'amigue', 'compañere', 'niñe', 'alumn@', 'jovenxs' y 'nosotrxs' serán <b>eliminados de los documentos, materiales educativos y cualquier comunicación formal</b> dentro de las instituciones del Estado.<b> ¿Por qué se ha tomado esta decisión en El Salvador?</b>El gobierno asegura que la prohibición responde a la necesidad de <b>preservar el buen uso del idioma español</b> y evitar lo que consideran 'injerencias ideológicas y globalistas'. La ministra Trigueros argumenta que el <b>'lenguaje inclusivo'</b> perjudica el 'desarrollo integral del estudiantado' y va en contra de las normas lingüísticas tradicionales.<b>¿Realmente es esta la razón o hay algo más detrás de la medida?</b>El presidente <b>Nayib Bukele</b> también ratificó esta postura a través de un mensaje en la red social X, dejando clara la prohibición. La noticia ha dividido a la población: mientras algunos aplauden la decisión como una forma de defender el idioma y evitar confusión en las aulas, otros la ven como un retroceso en la lucha por la inclusión y la diversidad de género.Para muchos, la prohibición del lenguaje inclusivo podría ser una forma de silenciar a quienes defienden una sociedad más igualitaria y diversa.Lo cierto es que, a partir de esta prohibición, todos los centros educativos del país deberán ajustarse a esta normativa. El gobierno ha solicitado al personal educativo cumplir estrictamente con las nuevas directrices.