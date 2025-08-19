Niño atacado por perro en Multiplaza Escazú desata debate sobre espacios pet friendly

La madre denunció que la <b>ambulancia tardó cerca de 30 minutos</b> en llegar, a pesar de que solicitó asistencia de inmediato. Según explicó, la llamada al servicio de emergencias se realizó con más de 15 minutos de retraso y el personal del centro comercial no tenía claridad sobre los protocolos a seguir en estos casos.Incluso, la mujer afirmó que un encargado de seguridad le indicó que el funcionario responsable de manejar incidentes de este tipo solo trabajaba de lunes a viernes, por lo que no recibieron respuesta efectiva en ese momento.