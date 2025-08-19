Niño atacado por perro en Multiplaza Escazú desata debate sobre espacios pet friendly

Un niño de 7 años fue atacado por un perro pitbull dentro de Multiplaza Escazú, Costa Rica, la noche del sábado 10 de agosto. El hecho, ocurrido alrededor de las 7:15 p.m., ha generado un intenso debate sobre la seguridad en espacios pet friendly y la responsabilidad de los dueños de mascotas, informó NCR Noticias. De acuerdo con el relato de la madre, identificado como Mateo, el menor descendía por las escaleras eléctricas cuando el animal lo mordió sin provocación. La escena fue descrita como desgarradora: el niño quedó en shock, sangrando y con la piel desgarrada, mientras testigos ayudaban a detenerlo para que pudiera ser atendido.

Reclamo por atención tardía y falta de protocolos

La madre denunció que la ambulancia tardó cerca de 30 minutos en llegar, a pesar de que solicitó asistencia de inmediato. Según explicó, la llamada al servicio de emergencias se realizó con más de 15 minutos de retraso y el personal del centro comercial no tenía claridad sobre los protocolos a seguir en estos casos. Incluso, la mujer afirmó que un encargado de seguridad le indicó que el funcionario responsable de manejar incidentes de este tipo solo trabajaba de lunes a viernes, por lo que no recibieron respuesta efectiva en ese momento.

Dueños del perro se retiraron sin asumir responsabilidad

La indignación aumentó porque, según testigos, el pitbull no llevaba bozal y los dueños abandonaron el lugar sin hacerse responsables del ataque. La familia también denunció que Multiplaza Costa Rica se negó a entregarles las grabaciones de las cámaras de seguridad que habrían registrado el momento del ataque, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo del caso.

Debate sobre espacios pet friendly en Costa Rica