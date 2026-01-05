ONU llama a respetar la soberanía tras captura de Nicolás Maduro

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo este lunes un llamado a respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que ha generado tensión diplomática y preocupación a nivel internacional.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, leyó un mensaje en nombre del secretario general António Guterres, en el que advirtió sobre los riesgos de una posible escalada de inestabilidad en Venezuela y sus repercusiones en la región.

Guterres expresó inquietud por el impacto que este acontecimiento podría tener no solo en la situación interna venezolana, sino también en el equilibrio regional y en el precedente que podría sentarse en las relaciones entre Estados, especialmente en materia de respeto al derecho internacional.

La reunión del Consejo de Seguridad fue solicitada por Venezuela y canalizada por Colombia, país que ocupa un asiento no permanente en el organismo desde el pasado 1 de enero. El encuentro sirvió como espacio para que varios países manifestaran su preocupación por las implicaciones políticas y jurídicas del caso.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos, donde comparecieron este lunes ante un tribunal en Nueva York, en medio de un proceso que continúa generando reacciones encontradas en la comunidad internacional y llamados a la prudencia por parte de organismos multilaterales.