ONU llama a respetar la soberanía tras captura de Nicolás Maduro

<b>La Organización de las Naciones Unidas (ONU)</b> hizo este lunes un llamado a respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, tras la captura del líder venezolano <b>Nicolás Maduro</b> por parte de <b>Estados Unidos</b>, un hecho que ha generado tensión diplomática y preocupación a nivel internacional.Durante una sesión del <b>Consejo de Seguridad</b>, la subsecretaria general de la <b>ONU </b>para <b>Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz</b>, <b>Rosemary DiCarlo</b>, leyó un mensaje en nombre del secretario general <b>António Guterres</b>, en el que advirtió sobre los riesgos de una posible escalada de inestabilidad en <b>Venezuela </b>y sus repercusiones en la región.<b>Guterres</b> expresó inquietud por el impacto que este acontecimiento podría tener no solo en la situación interna venezolana, sino también en el equilibrio regional y en el precedente que podría sentarse en las relaciones entre Estados, especialmente en materia de respeto al derecho internacional.La reunión del Consejo de Seguridad fue solicitada por <b>Venezuela </b>y canalizada por Colombia, país que ocupa un asiento no permanente en el organismo desde el pasado 1 de enero. El encuentro sirvió como espacio para que varios países manifestaran su preocupación por las implicaciones políticas y jurídicas del caso.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maduro-llega-al-tribunal-de-nueva-york-para-comparecer-por-primera-vez-tras-su-captura-GH18860633" target="_blank">Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos, donde comparecieron este lunes ante un tribunal en Nueva York</a></b>, en medio de un proceso que continúa generando reacciones encontradas en la comunidad internacional y llamados a la prudencia por parte de organismos multilaterales.