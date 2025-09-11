Parlamento Europeo da luz verde a moción que propone declarar terrorista al cártel de Los Soles

Los diputados del Parlamento Europeo votaron este jueves 11 de septiembre a favor de una moción conjunta para pedirle a la Unión Europea (UE) que actualice su lista de organizaciones terroristas e incluya el cártel de Los Soles.

El documento, que aborda la situación en Venezuela y Colombia, insta específicamente a incluir a grupos, como los cárteles clan del Golfo y Los Soles.

La resolución subraya la preocupación por la proliferación del crimen organizado y los grupos terroristas en las regiones de Colombia que colindan con Venezuela.

El texto describe estas zonas fronterizas como “corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero”, actividades que son facilitadas por “estructuras transnacionales como el cártel de los Soles”.

La moción resalta que el Gobierno de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios del régimen venezolano por su presunta “complicidad documentada” con este cártel.

El Parlamento Europeo argumenta que reconocer a estos grupos como organizaciones terroristas bajo la legislación de la Unión Europea es esencial para fortalecer la cooperación internacional, cortar sus redes financieras y apoyar las instituciones democráticas de Colombia.

De acuerdo con Infobae la moción fue aprobada por 355 votos a favor y 173 en contra.

Además, el órgano legislativo de la Unión Europea urgió al Consejo y a la Alta Representante de Política Exterior del bloque, Kaja Kallas, a actualizar la lista europea de organizaciones terroristas, destacó Infobae.