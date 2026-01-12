Presidente interino de Perú respalda captura de Maduro y califica acción de EE. UU. como “necesaria”

El presidente interino de Perú, José Jerí, expresó su respaldo a la operación militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela y sostuvo que la captura de Nicolás Maduro fue una acción necesaria frente a una crisis que, aseguró, dejó de ser solo interna para convertirse en un problema regional. Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista exclusiva con el periodista Andrés Oppenheimer, de CNN.

Jerí reconoció que la operación rompe de forma temporal con principios del derecho internacional, pero afirmó que existen circunstancias excepcionales que obligan a tomar decisiones fuera de lo convencional. “Hay cosas que tienen que hacerse, y más cuando la implicancia es fuera del país”, señaló, al tiempo que reiteró su apoyo a una transición democrática liderada por los propios venezolanos.

El mandatario interino subrayó que el objetivo debe ser el restablecimiento del orden democrático en Venezuela y que ese proceso debe contar con plazos y mecanismos definidos. A su juicio, la ausencia de un cronograma claro genera incertidumbre no solo dentro del país, sino en toda la región.

“No es solo un problema de Venezuela, es un problema continental”, afirmó, al referirse al impacto de la crisis venezolana en los flujos migratorios hacia otros países de América Latina.

Jerí sostuvo que la prolongada permanencia del chavismo en el poder, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, ha provocado el deterioro de las libertades y ha empujado a millones de venezolanos a abandonar su país. En ese contexto, consideró urgente que se facilite un retorno rápido a un proceso democrático que permita a los ciudadanos elegir libremente a sus autoridades.

Aunque respaldó la intervención estadounidense, el presidente interino de Perú aclaró que la decisión final sobre el rumbo político del país debe recaer en los venezolanos. “Es momento de que los venezolanos nuevamente decidan legítimamente sobre su país”, afirmó, y recalcó que la comunidad internacional debe acompañar, pero no imponer, el proceso de transición.

Consultado sobre la ausencia de un discurso explícito de Washington en torno a la democracia venezolana, Jerí señaló que su país mantiene una postura histórica de respeto al derecho internacional, aunque reconoce que existen escenarios excepcionales. En ese sentido, indicó que Perú apoyará cualquier iniciativa que conduzca a la recuperación de las libertades y a la normalización institucional en Venezuela.

El presidente interino también planteó la necesidad de que los países de la región adopten una posición común frente a la crisis venezolana. Según dijo, la situación del país caribeño tiene consecuencias directas en la estabilidad política, social y económica de América Latina, por lo que consideró fundamental que el tema sea parte de la agenda regional.

Jerí dejó claro que su respaldo a la operación en Venezuela no implica avalar acciones expansionistas o intervenciones en otros territorios. Al ser consultado sobre posibles anexiones o acciones similares en la región, fue tajante al responder que no las apoyaría.

Las declaraciones del mandatario peruano se producen en un contexto de alta tensión geopolítica en América Latina, con Venezuela en el centro del debate internacional y con crecientes llamados a definir una hoja de ruta clara para el restablecimiento de la democracia en el país.