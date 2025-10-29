Primer ministro de Jamaica declara el país como ‘zona catastrófica’ tras el paso del huracán Melissa

El primer ministro de <b>Jamaica, Andrew Holness,</b> declaró este martes el país como 'zona catastrófica', tras el impacto del huracán<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/huracan-melissa-impacta-jamaica-con-vientos-catastroficos-y-lluvias-torrenciales-GP17098718"> <b>Melissa de categoría 5</b> </a>que<b> <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/huracan-melissa-70-panamenos-en-jamaica-son-monitoreados-por-la-embajada-de-panama-en-el-pais-MO17089173">disminuyó a 4, </a></b>horas después de tocar tierra en <b>Westmoreland</b>, localidad ubicada en el suroeste.La declaración se realizó en virtud de la <b>Ley de Gestión del Riesgo de Desastres,</b> según un comunicado de la oficina del primer ministro.De acuerdo a los datos proporcionados por la <b>Compañía de Servicios Públicos de <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/gustavo-petro-sobre-el-huracan-melissa-los-huracanes-defienden-el-caribe-BH17105105">Jamaica</a> </b>(JPS, en sus siglas en inglés), más de <b>530.000 clientes, alrededor del 77 %, </b>se encuentran sin servicio eléctrico en el país.Por su parte,<b> Desmond McKenzie,</b> el ministro jamaicano de <b>Desarrollo Comunitario </b>y responsable de la respuesta ante desastres, lamentó en una rueda de prensa que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.Hasta ahora, los municipios con mayores daños son <b>Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland,</b> donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.<b>McKenzie </b>describió la devastación en <b>Saint Elizabeth </b>como 'extensa', informó de que 'varias familias' quedaron atrapadas en sus hogares en <b>Black River </b>y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los residentes afectados debido a las peligrosas condiciones.El ministro recalcó que no podía proporcionar detalles específicos sobre la magnitud de los daños causados por el huracán, ya que las evaluaciones apenas están comenzando.Además, <b>McKenzie</b> agradeció al <b>Cuerpo de Bomberos de Jamaica </b>y a la <b>Fuerza de Defensa de Jamaica </b>su ardua labor para ayudar a los residentes durante la jornada y confirmó que hay más de<b> 800 refugios abiertos </b>y que, hace unas tres horas, <b>382 </b>de ellos albergaban a casi <b>15.000 personas</b> en toda la isla.Del mismo modo, el <b>ministro de Industria de Jamaica, Aubyn Hill,</b> emitió una orden comercial de emergencia para evitar la especulación con los precios y salvaguardar los suministros esenciales.'Debemos seguir manteniendo de forma proactiva la estabilidad, protegiendo a los consumidores y evitando cualquier tipo de explotación en un momento en el que los ciudadanos están asegurando sus suministros de alimentos, agua y otros productos. Estas órdenes proporcionan al Gobierno las herramientas necesarias para seguir gestionando nuestra respuesta al huracán Melissa', explicó Hill.Las autoridades jamaicanas informaron de que <b>Melissa </b>provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.El<b> ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, </b>informó este martes de que cuatro hospitales sufrieron 'daños importantes' por Melissa.Los instituciones médicas afectadas son <b>Noel Holmes en Hanover, Black River en Saint Elizabeth, Cornwall Regional en Saint James y Falmouth en Trelawny.</b>Asimismo, el <b>Hospital Infantil Bustamante, en Kingston,</b> quedó con el acceso bloqueado debido a la caída de un poste eléctrico.Una parte del <b>Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland,</b> también sufrió graves daños después de que los vientos derivados del huracán Melissa arrancaran el techo.De acuerdo al <b>Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) </b>de <b>Estados Unidos,</b> el huracán <b>Melissa </b>disminuyó a<b> categoría 4</b>, aunque las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten.Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a <b>Melissa</b> en su paso por el <b>Caribe</b>, tres de ellos en <b>Jamaica</b>, otros tres en <b>Haití</b>, dos en <b>Panamá </b>y uno en <b>República Dominicana.</b>