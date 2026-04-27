Putin se reúne con canciller iraní tras fracaso del diálogo con Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió este lunes 27 de abril con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un contexto marcado por el colapso de las negociaciones con Estados Unidos y el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

El encuentro tuvo lugar en San Petersburgo, donde Moscú reafirmó su respaldo a Teherán tras semanas de estancamiento en los intentos de diálogo, impulsados por Pakistán como mediador.

“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones no lograra sus objetivos” , afirmó Araqchi, quien acusó a Washington de presentar “exigencias excesivas”.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov subrayó que la reunión es clave ante la evolución de la crisis regional. Según medios estatales rusos, Putin aseguró que su país hará “todo lo posible” para alcanzar la paz en Oriente Medio.

Las conversaciones fallidas buscaban consolidar el alto el fuego tras semanas de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel, así como reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump convocó una reunión de crisis para evaluar el estancamiento del diálogo y las posibles acciones a seguir, según reportes de medios estadounidenses.

Teherán, por su parte, habría enviado nuevas propuestas a Washington a través de Pakistán, incluyendo garantías para la reapertura del paso marítimo y una eventual negociación sobre su programa nuclear.

Escalada regional

La tensión también se mantiene en Líbano, donde Israel y el grupo chiita Hezbolá se acusaron mutuamente de violar la frágil tregua vigente.

El ejército israelí informó de bombardeos en el valle de la Becá, mientras que autoridades libanesas reportaron al menos 14 muertos en ataques recientes, el mayor balance desde la entrada en vigor del alto el fuego.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó cualquier negociación directa con Israel y advirtió sobre una posible “espiral de inestabilidad”.

En contraste, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, criticó a quienes “arrastran al país a la guerra” y descartó aceptar acuerdos que comprometan la soberanía nacional.

La crisis se produce en un momento clave para la seguridad energética global. Antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca del 20% del petróleo mundial, un flujo ahora afectado por restricciones tanto de Irán como de Estados Unidos.

Ante este escenario, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse para abordar la seguridad marítima, en un intento por contener una crisis que amenaza con escalar aún más en la región.