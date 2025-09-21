Reino Unido, Canadá y Australia reconocen formalmente a Palestina como Estado

El Gobierno de Australia reconoció este domingo de manera formal el <b><a href="/tag/-/meta/palestina">Estado de Palestina</a></b>, junto con Canadá y el Reino Unido, en una medida que forma parte de <i>'un esfuerzo internacional coordinado para generar un nuevo impulso para una solución de dos Estados'.</i><i>'Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio',</i> apuntó el primer ministro, Anthony Albanese, en un comunicado junto a la ministra de Exterior, Penny Wong.Albanese avanzó en agosto el futuro reconocimiento de Palestina y que fue precedido de las críticas del Gobierno del país austral a Israel sobre los planes anunciados de ocupar la ciudad de Gaza.<i>'El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia la paz y la seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino', </i>apunta el comunicado publicado a la llegada de Albanese a Nueva York, donde participará en la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-general-de-las-naciones-unidas">Asamblea General de Naciones Unidas.</a></b>El dirigente australiano remarcó que el grupo terrorista Hamás 'no debe tener ningún papel' en el futuro del país y subrayó el compromiso de la Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abbas, de reconocer 'el derecho de Israel a existir'.La Autoridad Palestina además se ha comprometido a celebrar elecciones democráticas y aplicar reformas significativas 'en materia de finanzas, gobernanza y educación', apunta Camberra en su escrito.<i>'Se considerarán otras medidas, incluido el establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas, a medida que la Autoridad Palestina avance en sus compromisos de reforma',</i> apuntan Albanese y Wong.El Ejecutivo de Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el antisemitismo y la islamofobia en la nación austral.Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, el Gobierno australiano ha señalado que han aumentado en el país los actos contra la comunidad judía, que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones de habitantes.En su mayoría son pintadas, pero también ha habido agresiones y en diciembre del año pasado un incendio provocado en una sinagoga en Melbourne causó dos heridos y daños en el edificio.<i>'Australia seguirá trabajando con nuestros socios internacionales para ayudar a consolidar el acto de reconocimiento de hoy y acercar al Oriente Medio a la paz y la seguridad duraderas que son la esperanza y el derecho de toda la humanidad',</i> zanja el comunicado.