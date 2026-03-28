Rusia y Panamá: 35 años de relaciones amistosas

Han transcurrido 35 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Federación de Rusia y la República de Panamá. El 29 de marzo de 1991, nuestros países abrieron una nueva página en los contactos bilaterales que se caracterizan por un dinamismo positivo y un respeto mutuo.

La historia de los primeros contactos oficiales entre Rusia y Panamá se remonta a 1903, cuando un enviado especial istmeño se dirigió al embajador ruso en Washington con una nota solicitando hacer llegar al Gobierno del país euroasiático la noticia sobre la Declaración de de Independencia de Panamá. El 24 de noviembre de 1903, Rusia reconoció a la nueva República como Estado soberano.

El 29 de marzo de 1991, los embajadores ante la ONU, Yuli Vorontsov por la Unión Soviética y César Pereira Burgos por Panamá, firmaron el Comunicado conjunto en que se acordó establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadas. En la primera etapa, las partes decidieron intercambiar Consulados Generales en sus respectativas capitales. Posteriormente, en 1994-1995, conforme a la Declaración conjunta ruso-panameña del 25 de abril de 1994, dichos consulados se transformaron en embajadas, dando inicio a una nueva etapa en interacción bilateral.

Los vínculos ruso-panameños están desarrollándose activamente y se basan en los sentimientos de simpatía mutua de nuestros pueblos, el entrelazamiento de culturas, la plena confianza y tienen buenos visos para el futuro. Vemos en Panamá un socio importante a nivel internacional. Nuestros países comparten plenamente los principios generales del enfoque hacia el arreglo de los problemas internacionales complicados, que se fundamenta en consolidar la multipolaridad, la soberanía nacional, el fortalecimiento del papel del Sur Global, el rol clave de la ONU y la supremacía del Derecho Internacional.

Existe una base jurídica bilateral significativa que incluye más de 30 instrumentos, entre ellos, tratados sobre los principios de las relaciones, la asistencia legal recíproca, acuerdos sobre la supresión mutua de los requisitos de visas, cooperación en los campos de la cultura, la ciencia, la educación, el deporte y el turismo.

El diálogo político está avanzando gradualmente a nivel intergubernamental e interparlamentario. En 2025, se celebraron dos sesiones de consultas políticas bilaterales a nivel de Directores de los departamentos correspondientes de las Cancillerías. Además, cooperamos en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, de que Panamá es miembro no permanente. Agradecemos enormemente el apoyo panameño a las resoluciones rusas de la Asamblea General sobre a la lucha contra la glorificación del nazismo y racismo, así como el establecimiento del 14 de diciembre como el Día Internacional contra el colonialismo. Formando parte del Protocolo al Tratado de neutralidad permanente del Canal de Panamá de 1977, Moscú aboga por el fiel cumplimiento de este documento crucial para el funcionamiento ininterrumpido de la vía interoceánica

Nuestros lazos comerciales todavía estan lejos de alcanzar el potencial disponible. El año pasado, el comercio bilateral se mantuvo alrededor de B/. 44 millones. No obstante, en ciertas esferas específicas logramos resultados impresionantes. Rusia suministra el 40% de los fertilizantes de alta calidad importadas a Panamá, contribuyendo a la seguridad alimentaria del Istmo. A su vez, los exportadores panameños envían ron y frutas tropicales a nuestro país. Estamos dispuestos a expandir e intensificar esos intercambios, aprovechando la plataforma logística de Panamá de clase mundial.

Observamos un alto nivel de interacción en las esferas de la educación y la ciencia. Apreciamos mucho el interés de los panameños por los intercambios académicos. La mayoría de los estudiantes locales que se han graduado de universidades rusas y soviéticas contribuyen de manera significativa al desarrollo del país. En 2026, los estudiantes panameños recibirán 30 becas financiadas por el presupuesto ruso.

En el marco de la cooperación interuniversitaria, la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia y la Universidad de Panamá están explorando la apertura de una estación de comunicaciones espaciales en Panamá, el lanzamiento conjunto de un nanosatélite estudiantil y el intercambio de experiencias en la aplicación de drones para la agricultura panameña.

Entre las actividades culturales y humanitarias, los compatriotas y diplomáticos rusos organizan cada año en Panamá jornadas de la cultura rusa, eventos y fiestas dedicados a personalidades destacadas de Rusia, proyecciones de películas nacionales y exposiciones fotográficas que muestran nuestra historia.

Las relaciones ruso-panameñas enfrentan ciertos desafíos, pero también están llenas de esperanza y vigor. A pesar de algunas diferencias coyunturales, contamos con un amplio abanico de posibilidades para desarrollar nuestros lazos a largo plazo. Los 35 años de relaciones diplomáticas no son más que el comienzo de este viaje.

¡Viva la amistad entre la Federación de Rusia y la República de Panamá!