Trump amenaza con desplegar agentes del ICE en aeropuertos y arrestar inmigrantes irregulares

El presidente de Donald Trump lanzó la mañana de este sábado 21 de marzo una nueva advertencia sobre migración irregular al asegurar que podría desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos para realizar arrestos inmediatos.

A través de su red Truth Social, Trump afirmó que, si los miembros del partido Demócratas “de la izquierda radical” no alcanzan un acuerdo para reforzar la seguridad en Estados Unidos, ordenará trasladar a agentes de ICE a terminales aéreas con medidas “sin precedentes”.

Según Trump, estas acciones incluirían “el arresto inmediato de todos los inmigrantes irregulares” que hayan ingresado al país, con énfasis en personas procedentes de Somalia.

En su publicación, el presidente también arremetió contra autoridades del estado de Minnesota y la congresista Ilhan Omar, a quienes acusó de permitir el deterioro de ese territorio.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en una serie de mensajes recientes en los que ha intensificado su retórica contra la comunidad somalí en Minnesota y el gobernador del estado, Tim Walz, quien pertenece al partido Demócrata.

Trump defendió además la necesidad de endurecer los controles migratorios en puntos de entrada de Estados Unidos, particularmente en aeropuertos, como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.

El mandatario cerró su mensaje reiterando su lema político: “¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!”.