Trump controlará la venta del petróleo venezolano enviado a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense y afirmó que su administración controlará la venta y el manejo de esos recursos, según informó La Nación.

De acuerdo con el diario argentino, Trump explicó que el crudo será trasladado mediante buques de almacenamiento hacia puertos de Estados Unidos y posteriormente puesto a la venta en el mercado, bajo supervisión directa del Gobierno norteamericano. “Estará bajo mi control”, habría señalado el mandatario, según el medio internacional La Nación, al referirse al destino de los ingresos que se generen por la comercialización del petróleo.

Trump instruyó al secretario de Energía para iniciar de inmediato el proceso logístico necesario para recibir el crudo venezolano, que fue descrito como petróleo “de alta calidad”. El presidente añadió que los fondos obtenidos serán administrados por su gobierno con el argumento de garantizar beneficios tanto para estadounidenses como para venezolanos.

El anuncio se da en medio de una fuerte tensión política entre Washington y Caracas, tras los últimos acontecimientos que involucran al gobierno venezolano. Según reportó La Nación, el acuerdo petrolero se enmarca en ese mismo contexto y forma parte de la estrategia energética impulsada por la administración Trump.

Hasta ahora, autoridades venezolanas no han ofrecido detalles sobre el alcance del anuncio, mientras analistas internacionales advierten que la decisión podría tener impacto en el mercado energético global, especialmente en los precios del crudo.