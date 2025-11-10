Trump da plazo a la BBC hasta el 14 de noviembre para evitar una demanda por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes 10 de noviembre a la BBC con una demanda “por no menos” de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones “difamatorias” en contra suya, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

”Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(...) incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios”, advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica.