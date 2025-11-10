Ola de violencia en la capital: Mulino evita hablar sobre el tema en actos del 10 de noviembre

<b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">El monseñor José Domingo Ulloa</a></b>, arzobispo de Panamá, emitió este domingo un enérgico y profundo llamado a la nación para reaccionar y actuar con urgencia ante la reciente ola de violencia registrada en la primera semana de noviembre.El arzobispo expresó su profundo pesar por la situación, que, según sus palabras, 'nos golpea sin piedad' y 'se ha convertido en una llama abierta en el corazón del país'.<i><b>'Nos duele profundamente lo que hemos estado viviendo en los últimos días. La violencia nos golpea sin piedad y se ha convertido en una llama abierta en el corazón del país. Cada vida arrebatada, cada joven perdido, cada familia que grita en silencio es un grito que clama al cielo'</b></i><b>,</b> comentó Ulloa, durante su misa.<b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">El líder de la Iglesia católica</a></b> fue categórico al rechazar la normalización del miedo y la muerte en la sociedad panameña.<i><b>'No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestros destinos. Es tiempo de reaccionar',</b></i> mencionó.