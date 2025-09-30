  1. Inicio
Trump dice que Hamás tiene “tres o cuatro días” para aceptar el plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (fuera de cuadro) en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025.
Por
AFP Servicios
  • 30/09/2025 08:21
El acuerdo estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que le da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su plan de paz para Gaza, que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

“Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre algún plazo. “Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste”, agregó.

Hamás “lo pagará con el infierno” si rechaza el plan que Trump acordó el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, dijo luego el mandatario estadounidense al pronunciar un discurso ante la cúpula militar de su país.

“Tenemos a casi todo el mundo a bordo”, aseguró Trump, en alusión a la reacción positiva de países árabes y europeos a la propuesta de paz en 20 puntos.

“Espero que firmen por su propio bien”, añadió, en alusión a Hamás.

