Trump fija un umbral de 1.000 millones de dólares para acceder a la nueva Junta de Paz global

La iniciativa de una Junta de Paz global liderada por Donald Trump, con exigencia de aportes millonarios para membresía permanente, ha generado un debate internacional sobre nuevas formas de diplomacia y cooperación tras la guerra en Gaza.
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por
Darine Waked
  • 19/01/2026 16:07
Líderes internacionales debaten exigencia económica, desafíos diplomáticos y efectos en el multilateralismo tras propuesta de organismo para supervisar reconstrucción y estabilidad en zonas de conflicto

La propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de crear un órgano internacional para la pacificación y reconstrucción de Gaza, con un requisito de aportación mínima de mil millones de dólares para obtener membresía permanente, ha desatado un intenso debate geopolítico, al replantear el papel del multilateralismo, la cooperación internacional, la ayuda humanitaria y los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos en Medio Oriente.

Un club exclusivo con ambiciones globales

El proyecto, conocido informalmente como un consejo o junta de paz, contempla la invitación a unas 60 naciones interesadas en participar en la supervisión política, económica y de seguridad del territorio palestino una vez finalizado el conflicto armado. Según el borrador difundido entre gobiernos aliados, solo aquellos países que aporten al menos mil millones de dólares durante el primer año tendrían derecho a un asiento permanente y capacidad plena de decisión.

La Franja de Gaza enfrenta desafíos humanitarios y de reconstrucción que han motivado propuestas internacionales de gobernanza y cooperación global.
OMAR AL-QATTAA / AFP

La iniciativa ha sido interpretada por analistas como un intento de crear una estructura paralela a organismos tradicionales como las Naciones Unidas, con un modelo de gobernanza basado en capacidad financiera más que en representación política o regional. Varios países europeos han manifestado reservas, mientras otros han optado por guardar silencio ante el alto costo de entrada y la concentración de poder en manos de los mayores contribuyentes.

Impacto en Gaza y críticas al modelo

Expertos en relaciones internacionales advierten que el esquema propuesto podría excluir a naciones con menor músculo económico, limitando la diversidad de voces en decisiones clave sobre la reconstrucción de Gaza, la administración de fondos, la seguridad interna y el eventual establecimiento de una autoridad transitoria.

Además, organizaciones humanitarias han alertado que la reconstrucción no puede reducirse a un enfoque financiero, sino que debe incorporar garantías de derechos humanos, participación local y respeto a la autodeterminación palestina. La falta de claridad sobre la coordinación con actores regionales y agencias internacionales existentes también ha generado dudas sobre la viabilidad del plan.

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, a menudo en múltiples ocasiones, por el genocidio que comenzó el 7 de octubre de 2023.
AFP
Países que han sido invitados o han aceptado por ahora

Según reportes de medios internacionales y declaraciones oficiales, estas naciones han sido citadas como invitadas o que han confirmado su participación en el organismo propuesto:

Invitaciones confirmadas por gobiernos o informes internacionales:

Argentina (invitado y mencionado por su presidente)
Paraguay (invitado y mencionado por su líder)
Hungría (aceptó oficialmente)
Vietnam (aceptó oficialmente)
Canadá (invitado, aunque con cautela)
Turquía (invitado)
Egipto (invitado)
Jordania (invitado)
Grecia (invitado)
Chipre (invitado)
Pakistán (invitado)
India (invitado, según funcionarios)
Albania (invitado) Esto se basa en reportes de medios que citan cartas de invitación u oficiales que han confirmado recepción de la invitación por parte de sus gobiernos.

Además, líderes regionales como Recep Tayyip Erdoğan (Turquía) y Abdel Fattah el-Sisi (Egipto) han sido mencionados como receptores de invitación dentro del marco más amplio del proyecto.

Reacciones, reservas o rechazo
Fuentes próximas a Macron han señalado que París no tiene intención de aceptar la invitación, al advertir reparos sobre el respeto al multilateralismo y el alcance institucional del ente propuesto
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Varios países han mostrado cautela, crítica o intención de no participar debido a preocupaciones diplomáticas, de gobernanza o sobre cómo el plan podría interactuar con el sistema de las Naciones Unidas:

Reservas o rechazo explícito/implícito:

Francia — autoridades cercanas al presidente han indicado que no responderán favorablemente a la invitación, citando preocupaciones sobre principios del multilateralismo y el mandato del organismo.

Canadá — aunque invitado, ha expresado una respuesta “cauta” mientras revisa detalles de la iniciativa.

Alemania — mencionada como invitada en algunos reportes, pero sin confirmación de aceptación pública.

Israel — ha rechazado partes del plan, criticando la inclusión de ciertos miembros y su falta de coordinación con su política de seguridad; figuras de su gobierno han objetado la iniciativa.

Algunos ministros y aliados europeos han expresado cautela o crítica sobre la composición y financiamiento del organismo, aunque no todos han dado una posición definitiva.

