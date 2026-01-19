Trump fija un umbral de 1.000 millones de dólares para acceder a la nueva Junta de Paz global

La propuesta del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente estadounidense Donald Trump</a></b> de crear un <b>órgano internacional para la pacificación y reconstrucción de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/gaza" target="_blank">Gaza</a></b>, con un requisito de <b>aportación mínima de mil millones de dólares</b> para obtener membresía permanente, ha desatado un intenso <b>debate geopolítico</b>, al replantear el papel del <b>multilateralismo</b>, la <b>cooperación internacional</b>, la <b>ayuda humanitaria</b> y los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos en <b>Medio Oriente</b>.