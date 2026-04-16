Trump promueve conversaciones directas entre los líderes de Israel y Líbano

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró en la noche de este miércoles 15 de abril que busca generar “un poco de espacio para respirar” entre Irael y Líbano, en medio de tensiones entre ambas naciones.

A través de un mensaje en su cuenta en la red Truth Social, Trump destacó que será la primera vez en 34 años que los líderes de ambos países sostendrán conversaciones directas, encuentro que, afirmó, se llevará a cabo hoy.

“Intentando crear un poco de espacio entre Israel y Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años. Sucederá mañana”, expresó el mandatario.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la reunión, las declaraciones surgen en un contexto marcado por enfrentamientos fronterizos entre ambas naciones y una creciente necesidad por disminuir las tensiones y los conflictos en medio oriente.