Trump plantea retomar diálogo con Irán en 48 horas mientras avanzan contactos Israel-Líbano

El cuadro general deja a <b>Estados Unidos</b> moviéndose en dos carriles simultáneos: por un lado, presiona a <b>Irán </b>con medidas militares y restricciones marítimas; por el otro, deja abierta la puerta para una negociación de alto nivel. Al mismo tiempo, impulsa un canal político entre <b>Israel y Líbano</b> con la expectativa de reducir la capacidad de maniobra de <b>Hezbolá</b> en el conflicto.La combinación de diplomacia, presión militar y disputa por el control de las rutas energéticas convierte estas horas en un momento clave para el rumbo de la crisis en <b>Medio Oriente</b>. Si las conversaciones con <b>Irán </b>efectivamente se reanudan en los próximos días, <b>Washington </b>intentará mostrar que aún conserva margen para conducir una desescalada en una de las regiones más volátiles del mundo.