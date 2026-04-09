Netanyahu anuncia ‘conversaciones directas’ con Líbano para desarmar a Hezbolá en medio de bombardeos

Tras el anuncio israelí, un alto funcionario libanés reveló que su país ha promovido un <b>alto el fuego temporal</b> con la intención de abrir un canal más amplio de diálogo con Israel.Según la fuente, la propuesta seguiría <b>un esquema similar al modelo de mediación aplicado entre Estados Unidos e Irán</b>, aunque aclaró que aún no existe una fecha ni sede definidas para las conversaciones.Este posible cese de hostilidades podría convertirse en un <b>primer paso hacia un proceso diplomático más amplio</b>, aunque persisten dudas sobre su viabilidad ante la continuidad de las operaciones militares.