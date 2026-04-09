Netanyahu anuncia ‘conversaciones directas’ con Líbano para desarmar a Hezbolá en medio de bombardeos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu anunció este jueves el inicio de conversaciones directas entre Israel y Líbano, con el objetivo central de avanzar hacia el desarme del grupo Hezbolá y establecer un marco de entendimiento bilateral. La decisión, según explicó, responde a solicitudes reiteradas del Gobierno libanés. “Instruí al gabinete para que las negociaciones comiencen lo antes posible”, afirmó Netanyahu, subrayando que el proceso también buscará regular las relaciones de paz entre ambas naciones. El anuncio representa un cambio significativo en la dinámica regional, especialmente porque se produce en un contexto de intensos bombardeos israelíes sobre territorio libanés, que han elevado la tensión y puesto en riesgo acuerdos diplomáticos recientes.

Presión internacional y riesgo para el alto el fuego

La iniciativa llega en medio de crecientes presiones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría instado a Israel a reducir la ofensiva militar, ante el temor de que los ataques socaven el frágil alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán. Desde Irán, el presidente Masud Pezeshkian calificó los bombardeos como una “violación flagrante” del acuerdo, aumentando la presión diplomática sobre el Gobierno israelí. Este escenario evidencia una compleja interdependencia regional, donde los movimientos militares y diplomáticos de Israel no solo afectan a Líbano, sino también a los equilibrios entre potencias como Estados Unidos e Irán.

Una tregua temporal como puerta a negociaciones

Tras el anuncio israelí, un alto funcionario libanés reveló que su país ha promovido un alto el fuego temporal con la intención de abrir un canal más amplio de diálogo con Israel. Según la fuente, la propuesta seguiría un esquema similar al modelo de mediación aplicado entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que aún no existe una fecha ni sede definidas para las conversaciones. Este posible cese de hostilidades podría convertirse en un primer paso hacia un proceso diplomático más amplio, aunque persisten dudas sobre su viabilidad ante la continuidad de las operaciones militares.

Un escenario volátil con implicaciones regionales