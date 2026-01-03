Un 3 de enero que vuelve a la historia: la captura de Noriega y Maduro

El 3 de enero se consolidó como una fecha clave en la memoria política de América Latina, al unir en un mismo registro histórico a Panamá y Venezuela, dos naciones que en momentos distintos vivieron la captura de sus principales líderes tras largos periodos de poder concentrado.

En 1990, el 3 de enero marcó el desenlace del régimen del exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, Noriega se entregó a las fuerzas estadounidenses y fue trasladado a Miami, donde quedó recluido en una prisión del condado de Miami-Dade mientras enfrentaba un proceso judicial. Fue condenado a 40 años de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico, condena que más adelante fue reducida a 17 años por buena conducta.

Tres décadas y media después, el mismo día del calendario volvió a adquirir relevancia continental. El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado en una operación liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de la unidad de élite Delta Force del ejército estadounidense.