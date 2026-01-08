Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, incluidos extranjeros ‘en las próximas horas’

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/jorge-rodriguez" target="_blank">Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento de Venezuela</a></b>, anunció la liberación de una cifra significativa de presos políticos, incluidos extranjeros, en el país suramericano. El gesto ocurre para 'consolidar la paz y la convivencia' del país, confirmó Rodríguez. 'El Gobierno, junto con las instituciones estatales, ha decidido liberar a un número significativo de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de liberación se están llevando a cabo en este mismo momento', afirmó.