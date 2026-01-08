  1. Inicio
Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, incluidos extranjeros ‘en las próximas horas’

Rodríguez informó que en las próximas horas se dará la liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros.
Darine Waked
  • 08/01/2026 12:17
La acción se da para “consolidar la paz y la convivencia” del país según el presidente de la Asamblea Nacional de la nación suramericana

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento de Venezuela, anunció la liberación de una cifra significativa de presos políticos, incluidos extranjeros, en el país suramericano. El gesto ocurre para “consolidar la paz y la convivencia” del país, confirmó Rodríguez.

“El Gobierno, junto con las instituciones estatales, ha decidido liberar a un número significativo de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de liberación se están llevando a cabo en este mismo momento”, afirmó.

Camino a la libertad

Desde su cuenta de X. el activista y abogado venezolano, Alfredo Romero, publicó el siguiente mensaje: “Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”.

