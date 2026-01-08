Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, incluidos extranjeros ‘en las próximas horas’

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento de Venezuela, anunció la liberación de una cifra significativa de presos políticos, incluidos extranjeros, en el país suramericano. El gesto ocurre para “consolidar la paz y la convivencia” del país, confirmó Rodríguez.

“El Gobierno, junto con las instituciones estatales, ha decidido liberar a un número significativo de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de liberación se están llevando a cabo en este mismo momento”, afirmó.