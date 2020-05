El expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal a través de su cuenta en Twitter acusó a su exvicepresidente y también predecesor Juan Carlos Varela de dirigir una "campaña" en contra del actual mandatario, Laurentino Cortizo.

Martinelli en su tuit comentó que "con conocimiento puedo decir #narcovarela es quien está detrás campaña contra gobierno en especial a @JCTapiaLMB @gabycarrizoj . Conozco sus métodos y sé lo vengativo que es y así desvía atención sobre sus latrocinios y sirve planes de los dueños de Panama para sacar un ministro".

El señalamiento de Martinelli guarda relación con los comentarios que hizo el pasado 30 de abril, el comentarista de boxeo panameño Juan Carlos Tapia.

Estos se dieron luego de rumores de un posibles cambios en la Secretaria de Comunicación del Estado dirigida por Óscar Ramos, yerno de Tapia.

El comunicador social con 45 años de experiencia mencionado en el tuit de Martinelli y quien "da un año de gracia" a cada administración para dar sus observaciones ahora criticó con 10 meses, la gestión del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Previo a la cartelera boxística, Tapia acostumbra brindar sus comentarios en el que aclaró que no necesita de un yerno en el gobierno, para que le pauten, "a mí me pautan las publicitarias no el gobierno".

Tapia pidió públicamente a Ramos, su yerno, salir de la Secretaria de Comunicaciones del Estado, y regresar a la empresa donde ganaba más del doble como gerente y que dejó "por cumplir un ideal político".

Él mismo catalogó sus opiniones como muestra del rompimiento de la "luna de miel" que llevaba con el Gobierno. "Con el PRD, hasta hoy llegó la luna de miel: Son 10 meses en el poder y no se puede pasar por alto los intentos de actos de corrupción", manifestó ante su audiencia televisiva. Solo en YouTube el video de "Lo Mejor del Boxeo" del 30 de abril cuenta con 49,736 vistas —hasta el momento de redactar esta nota—, cuando el canal tiene solo 20,400 suscriptores.

El comentarista también hizo referencia a la renuncia del viceministro de Presidencia, Juan Carlos Muñoz, y el escándalo por un supuesto sobrecosto en la compra de ventiladores para pacientes del COVID-19. Por ese caso en redes sociales han circulado una serie de informaciones acusando al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

"¿Desde cuándo en este país los viceministros son los que compran y desde cuándo un ministro o el director pueden excusarse que no sabía de la compra? ¿Ustedes creen que fue el viceministro que lo hizo? ¿Cómo puede un chico joven echarse la culpa y desprestigiarse; hay un porcentaje muy mínimo —de probabilidad— que él haya hecho la compra", expresó. No obstante, agregó que "se demostró que la compra era necesaria".