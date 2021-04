Realizan nuevas exhumaciones de dos víctimas de la invasión

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 en conjunto con autoridades del Ministerio Público, realizaron este jueves la exhumación de los restos de dos sepulturas ubicadas en el cementerio Jardín de Paz, en ciudad la capital, como parte de las diligencias que se adelantan para esclarecer los hechos de la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Esta exhumación, está a cargo de la Fiscalía Superior del Descarga del Ministerio Público, y se da a solicitud de dos familias, una de ellas familiares de Braulio Bethancourt Amstrong, quien falleció en la invasión militar.

Juan Planells, presidente de la Comisisón 20 de Diciembre, indicó que estas nuevas exhumaciones responden al programa continuo de descubrimiento de la indentidad de los cadáveres que aun no han sido identificados.

"Hoy se hizo la excavación para encontrar los restos de dos cadáveres que en su momento fueron identificados, pero la familia alega ahora que en aquel momento fueron presionados para decir que esos restos eran de sus familiares cuando no estaban convencidos de ello. Ahora quieren que se revise para asegurarse que estos restos corresponden a los de su familiar", indicó Planells.

Detalló que ya se habían culminado previamente las exhumaciones en el Jardín de Paz tras la investigación que se hizo sobre bolsas de restos que no fueron identificados. Estos restos dijo, se llevaron a la morgue y ahora están en espera de realizar el ADN para compararlos con el de alguno de sus familiares para determinar si hay alguna identificación que pueda ayudar.

"En el Jardín de Paz se encontró que nada de lo que había en los libros coincide en cuanto a la ubicación de los restos con las lápidas. Ahora lo que hay es que ordenar eso para asegurarse que las lápidas están encima de los cadáveres que sí han sido identificados", precisó.

Informó que el proceso de exhumanciones va a continuar ahora en Monte Esperanza, en la provincia de Colón, no obstante, señaló que el problema principal por lo cual no se puede ir al ritmo que se requiere, es que se tienen los recursos, pero no los pueden utilizar porque todavía están demorados los trámites en la Contraloría General de la República.

Los fondos que ascienden a $180 mil dólares son administrados por Ciudad de Saber, pero solo falta el aval de la Contraloría General de la República para ser utilizados.

"Allí es que está detenida la cosa, sus requerimientos se han ido subsanando cada vez que la Contraloría lo ha pedido, esperamos que se haya resuelto el problema de la última objeción que puso esta entidad", sostuvo Planells.

La fiscal Geomara Guerra, indicó que los trabajos se retomaron luego que el Segundo Tribunal de Justicia autorizara la apertura del expediente del caso de Braulio Bethancourt y de Carmen Díaz.