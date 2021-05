Pagos a empresas ligadas a la autopista Panamá-Colón salieron del DOE

Una serie de sociedades anónimas vinculadas a la compra de la concesión de la autopista Panamá-Colón –un trato directo entre la constructora Odebrecht y la mexicana Proyectos y Construcciones S.A. (Pycsa)– recibió pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), según la delación del superintendente de la constructora en Panamá, André Rabello.

En la entrevista efectuada por la Fiscalía Especial Anticorrupción el 10 de agosto de 2018, el colaborador se mostró un tanto olvidadizo, con intención de confirmar la lista de sociedades anónimas leídas por la fiscal –sin identificar en la documentación– para tratar de descubrir a los beneficiarios finales. La transacción en mención que se concretó en septiembre de 2006 durante la administración del entonces presidente Martín Torrijos, fue una de las primeras obras de las que se hizo la brasileña a su llegada a Panamá luego de una negociación intensa. En este mismo periodo gubernamental, la empresa ganó la licitación de la cinta costera 1, proyecto del cual se intentó esclarecer los pagos que recibieron las sociedades anónimas detalladas en la entrevista.

En total se distribuyeron $10,9 millones a 9 sociedades anónimas, a saber: Beldent International Corp ($600 mil); Caribbean Holdings Services ($3,15 millones); Fundación Don James ($750 mil); Importadora Guiberug ($200 mil); Lashan Corp ($400 mil); Marpesca Seatrade LLC ($1,4 millón); Mundial de Valores ($3 millones); Strategic Management Group ($150 mil) y Vernell Development Corp ($1,3 millón).

La Fiscalía Anticorrupción inició la entrevista con el ánimo de entender la estructura administrativa de la empresa y desgranar a los ejecutivos a cargo de los proyectos. Rabello había notificado en la entrega anterior sobre algunos cambios en la estructura, lo que desencadenó un repaso sobre la carrera de Rabello en la constructora.

Fiscal: ¿En qué consistía el cambio?

AR: Le voy a explicar un poco más atrás. En 2001 se hizo una transición importante en la constructora, que es la salida del presidente fundador de la constructora que se llamaba Baiardi, Renato. Él sale y entra uno de los accionistas más importantes que se llama Marcelo Odebrecht, que pasó a ser presidente de la constructora. En ese momento el presidente del grupo se llamaba Pedro Novis y el presidente del consejo de la junta directiva se llamaba Emilio Odebrecht, padre de Marcelo.

Entonces entre ellos dos estaba Pedro Novis, eso fue en 2001. Entonces la estructura de la empresa en enero de 2001 pasó a ser: Marcelo Odebrecht. Abajo de él había una línea jerárquica, ahí venían los directores superintendentes, yo no me acuerdo ahora cuántos eran, como eso era en el 2001.

Abajo de los directores superintendentes había directores de contratos. El presidente de la presidencia de la constructora, Ducati, era el presidente del holding que tenía varias empresas.

Los superintendentes eran un nivel superior; al momento de ese periodo eran de Brasil, y fuera de Brasil fundaron un grupo de países, por ejemplo, en 2004, yo fui director de contrato de otros países en Centroamérica y el Caribe.

Entonces en 2008 la empresa creció mucho y es donde Marcelo Odebrecht, seis o siete años después, sale de la presidencia de la constructora y se hace presidente del grupo sustituyendo a Pedro Novis. Entonces este es el principal cambio. Marcelo no es más presidente de la constructora, llegaba a ser presidente del grupo, y como la constructora había crecido mucho, él nombró un presidente para sustituirlo porque venían varios presidentes en esa recta y había solamente por un año un solo vicepresidente, después pasó a ser el jefe empresarial. Yo no recuerdo con precisión el líder y el año en 2008, pero ahora eran como siete. Por ejemplo, Brasil tenía un líder solo para Brasil y debajo de los líderes vienen los intendentes y debajo de los intendentes venían los directores de contratos. O sea, se creó una camada, un nivel más jerárquico.

En ese momento Luiz Mameri me solicitó hablar con el líder empresarial de América Latina y Angola, esto fue en enero de 2008.

Fiscal: Entonces los directores de contrato le rendían a los intendentes y los intendentes a su vez al líder empresarial, ¿Así era la cadena?

AR: Así es a partir de 2008. Mameri es director de América Latina y Angola. Había otro para Estados Unidos, Europa, África, uno solo para Venezuela, uno solo para Brasil, y había como siete.

Uno para la construcción, incorporaciones de edificios, residencias, industrias, y otras cosas. Mameri conoció a Soares, visitó todos los países con el líder anterior. En 2008 era la operación en Panamá, pero a su vez llevó ante la junta directiva para que aprobaran mi nombre como intendente de Panamá. En ese momento, en Panamá, dentro de la empresa tenía una confianza más alta porque tiene un director público responsable del país.

Esos pagos son del DOE, para estar bien claro.

“Mire, estas empresas tienen una planilla, creo tener conocimiento que salió más o menos de estas empresas. Yo creo que le había comentado lo siguiente: que el área de Operaciones Estructuradas (DOE), esto es muy importante”

Fiscal: Entonces, ¿desde que se consolidó la empresa en Panamá y durante su desarrollo, la cara de la empresa radicaba en su persona?

AR: Ah sí, fiscal, no es una comparación, yo no puedo decir de esa forma.

Fiscal: Explíquemelo...

AR: Yo podría decir de la forma siguiente: de 2006 hasta 2008 había como tres directores de contratos, en 2007 como cinco. En este periodo todos teníamos un único líder. El cargo del liderazgo yo no mandaba a los demás. Tenia otra persona que integraba a todos.

Fiscal: ¿Y quién era esa otra persona en Panamá?

AR: El señor Marco Cruz. Él no vivía en Panamá, vivía en Ecuador o República Dominicana. Venía una vez al mes para atender cualquier problema, venía como visita de cortesía también y a fiscalizar las obras, pero las personas eran diferentes, yo también que tenía la misma posición.

Fiscal: Disculpe que lo interrumpa, ¿en ese momento usted era director de contratos?

AR: Sí. Hasta 2007 fui director de contratos. En 2008 yo era director superintendente. Yo fui el primer director de contrato cuando llegué a Panamá. Yo fui la persona que querían de Brasil acá y que decían que la cara de la obra es esta. Yo estuve empezando la obra ese año y luego una persona me sustituyó.

Estuve estudiando y negociando con Pycsa, yo estuve hasta 2005-2006, me pasé un año solo en Panamá como director de contrato. Conocí más personas, yo fui presentado a más personas, otros directores de contratos. Yo fui quien abrió las cuentas hasta 2007, quien abría las cuentas de los demás. Conocía más personas, tenía más relaciones políticas estratégicas también. No era líder internacional, pero tenía más contactos que todo el mundo, incluso que el director superintendente que venía una vez al mes.

Esto es así fiscal, porque la empresa y el señor Mameri venían a fiscalizar el proyecto, yo estuve más aquí.

Cruz venía una vez al mes, conocía la cultura del pueblo, las leyes, más personas. Cuando estábamos más definidos, las personas empezaban a comprender en el segundo semestre de 2007 que la constructora no podía cambiar. Que Marcelo iba a subir la constructora hasta la holding. En unos meses en septiembre, nadie sabía cómo era y, que a mí Cruz me había comentado que ya no quería hacer tantos viajes, estaba cansado y quería estar en un solo país. Entonces tomó la empresa como operaciones y apareció una pequeña guerra interna para ver quién iba a ser el director de contrato que sustituía a Cruz.

Fiscal: Me acaba de decir que usted era como el que tenía más relaciones y comenzó a presentarle al resto de los directores, es lo que estoy entendiendo hasta ahora...

AR: Sí, pero era con los directores y todo era descentralizado. ¿Qué significa? Un director de contrato que cuide de una obra tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con la obra y bajo quienes son sus clientes. Pide apoyo al superintendente, el de arriba, el que tiene el poder. El superintendente tiene mucho poder, maneja la relación y pide apoyo si es necesario. Ahí viene el superintendente, pero él dirige todos los contratos. Tiene que cumplir sus metas físicas y financieras.

El director superintendente está ahí solo para acompañar, coordinar y apoyar si es necesario. Es normal, por ejemplo, que el director que estaba en esa época en la autopista, del contrato que teníamos, lleve la obra de manera importante de la empresa aquí en Panamá que hiciera la función de Marcos Cruz y yo en esa época estaba valorando lo de la ampliación del Canal, estaba solo. Entonces toda esta pequeña idea, el intendente en conjunto con el director de contrato evaluaba y entonces Mameri junto con Cruz que estaba ahí decidieron nombrarme. ¿qué quiero comentar?

“Esta información la puede precisar Soares o alguien, no sé si Olivio puede también. El DOE empezó a trabajar en 2008; como prueba, esta información la recibí de las mismas personas hace poco por nuestra cooperación con ustedes”

Las personas tienen sus contactos, el director de las obras los suyos donde hacen sus comunicaciones, comentarios, todo para cumplir la meta del contrato. Dentro de la empresa se llevan los contratos, y el contrato se llama pequeña empresa. El país es la consolidación de las pequeñas empresas en su coordinación y la constructora es la agrupación de las empresas del conjunto del país. Cada obra tiene su personal, su independencia y el director superintendente y su nivel personal.

Fiscal: ¿Quién era el director de contrato de la autopista Madden-Colón?

AR: En 2007 Mauro Hueb era el director de contrato de Madden-Colón y salió en 2009.

Fiscal: ¿De la cinta costera 1?

AR: Yuri Kertzman.

Fiscal: ¿Hasta qué fecha se quedó Yuri en cinta costera?

AR: Yo recuerdo 2008, 2007 Mauro Hueb. Mauro se salió de la obra en 2009. La obra cayó creo que abril de 2009 y él se fue mayo-junio, algo así.

Fiscal: ¿De qué obra me está hablando?

AR: La autopista fase 1 termina en abril de 2009, y Hueb sale en mayo o junio de 2009 y se va a Copa, donde consiguió ser director superintendente de Copa. [sic]

Fiscal: ¿Ese es en cinta costera?

AR: No, ese es de la autopista, estamos hablando de la autopista, el que sustituyó a Cruz en la autopista.

Yuri Kertzman lleva cinta costera; este después de cinta costera 1, construyó la cinta costera 2 y viene la 3, segunda etapa.

Fiscal: ¿En qué fecha se fue Mauro?

AR: Mauro se fue para Copa en mayo-junio de 2009, por ahí, más o menos. Yuri Kertzman controla la cinta costera 1, 2, la 3. Entonces, apareció igual a Mauro una oportunidad para ser director superintendente en África.

Fiscal: ¿Y en qué fecha fue eso?

AR: No me acuerdo, no estoy seguro fiscal, 2012-2013, fue después de la obra. No tengo información precisa.

Fiscal: Le hacía la pregunta de cómo funcionaba la empresa porque en los periódicos ha estado saliendo una serie de publicaciones que hacen referencia a pagos que se dieron durante ese periodo y ellos hacen un listado. Lo más seguro es que usted lo tuvo que haber visto. Ellos (periódicos) indican como una columna donde se hacen pagos a empresas, personas particulares y los encasillan en contratos. Otro listado hacía referencia a la cinta costera y se indicaban pagos a personas jurídicas. Le voy a preguntar directamente la relación para que explique si tiene conocimiento al respecto. ¿Sabe los pagos que se hicieron a favor de Vernell Development Corp, pero que salieron de la autopista Madden-Colón; Marpesca Seatrade LLC, pero que salieron de autopista Madden-Colón; Mundial de Valores que salieron de Madden-Colón; Importadora Guiberug que salieron de cinta costera y también Madden-Colón; Beldent International de la autopista Madden-Colón?

AR: Fiscal solo para no hacer perder tiempo voy a apuntar.

Fiscal: Vamos a hacer mejor uno por uno, Vernell Development Corp...

AR: Esos pagos son del DOE, para estar bien claro.

Mire, estas empresas tienen una planilla, creo tener conocimiento que salió más o menos de estas empresas. Yo creo que le había comentado lo siguiente: que el área de Operaciones Estructuradas (DOE), esto es muy importante para que se entienda. Ellos en el inicio del momento, y yo creo que, hasta el final, hacían pagos ilícitos completos. Que eran o serían pagos no contabilizados. Esto se ofreció a Luiz Soares modificar mejor esta estructura y era mi responsabilidad, y después que empezó a salir todo lo de Lava Jato, ahí nosotros conocíamos de la actuación y también cuando por un pedido nos dejaron el Drousys para que lo conociéramos, que nadie en la empresa entendiera. Yo mismo no lo conocí, esto sí lo puedo documentar, no sabía nada del Drousys ni My Web, hasta que la empresa en 2006 (podría ser 2016) empezó a presentar esto para nosotros, que el sistema existía y que era del DOE y trasegaba con estos movimientos. Hay una cuestión muy importante fiscal, y es que esto se podía ofrecer ahora más reciente del DOE entre el Drousys.

Esta información la puede precisar Soares o alguien, no sé si Olivio puede también. El DOE empezó a trabajar en 2008, como prueba, esta información la recibí de las mismas personas hace poco por nuestra cooperación con ustedes. Y es esto por lo cual ustedes están preguntando y yo les estoy explicando para que usted sepa y pueda investigar bien y completar su investigación. El Drousys empezó, fue creado por encomienda del DOE esto es lo que yo sé. Y empezó a funcionar preclaro en 2008, creo a finales de 2008 o en 2009. Empezó a funcionar de una forma como funcionaba hasta hace poco. Del Drousys hable con Soares, que él puede explicar mejor. Antes de 2008 o 2009 no existían muchas documentaciones de estos pagos reales del área de DOE ya sean lícitos o ilícitos.

Por eso es que nosotros tenemos documentación más precisa o pagos de comprobación más fuertes a partir de 2008, porque ya habíamos archivado los documentos, porque algún ejecutivo entrega una cuenta y decía, mire, pagué estos valores en esta offshore, pagué al proveedor tal material, que él quiere recibir afuera, porque él no quiere pagar impuesto sobre la renta, eso pasó mucho, incluso en la autopista, yo lo sé.

Entonces cuando esto pasaba antes de 2008, no se habían guardado los movimientos. Después de 2008 sí, porque el Drousys los archivaba y trasegaba. Ahí sí que Soares le puede explicar mejor. Lo más importante y es lo que me interesa, por ejemplo, cuando se abría una cuenta, cuando el banco pedía información de esa persona, como fue después de 2008, se llamaba a alguien de DOE para abrir esa cuenta, usted sabe, para abrir se necesita más apoyo a la persona que quería abrir la cuenta, se pedían documentos, pasaporte, identificación, todo eso pasaba por el Drousys. Es por eso que nuestros datos de colaboración son más fuertes en lo que fue 2009 en adelante.

Fiscal: Le voy a decir una por una, por ejemplo, y se lo voy a poner como lo tenían en la columna del periódico...

AR: Usted me preguntó por algunas empresas antes de 2008. Yo intenté conversar con varias personas. Pero la cosa es que todavía no concibo interpretar, vamos a tener que trabajar los dos juntos para llegar a la conclusión que usted quiere. Yo quería apuntar a ver si son las mismas empresas, usted me puede dar todas las empresas para anotar...

Fiscal: No sé si le comprendí bien o me lo puede volver a aclarar un poco más lento. Cuando usted dice que el DOE hacía pago lícitos y no lícitos, ¿verdad? Cuando usted dice que los lícitos eran, por ejemplo, porque el proveedor no quería pagar impuestos y lo sacaban de tal contrato, ¿es así como debo entenderlo?

AR: Le voy a dar un ejemplo con detalles, no sé si hoy, pero si puede hacerse personalmente yo puedo enseñar mejor, es más fácil viajar y poder explicar. Le voy a dar un ejemplo, llega una empresa y dice, esta es la situación, entonces la autopista Panamá-Colón es una obra prioritaria del gobierno, que, por lo tanto, no tiene, o está exenta de impuesto sobre la renta. En Panamá no existe tributación fiscal por mis servicios, yo tengo mis empresas fuera, que yo presté mis servicios a la autopista, por eso el servicio se envía fuera. ¿Me explico? Yo quiero recibir afuera, la DOE a esto es lo que llama pagamento ilícito, pero para un agente público, aunque no sé qué otro creo recordar.

Este sería otro pagamento ilícito, por ejemplo, para la autopista y algún otro proyecto que tuviéramos en Panamá. Ahora le voy a dar otro ejemplo, en Brasil usted hace lo mismo, pero para nosotros es considerado pagamento ilícito, porque para efectos del fisco es ilícito.

Fiscal: Pero en el caso de nosotros, lo que salió en el periódico que hace referencia a la obra autopista Madden-Colón, beneficiario Vernell Development Corp y se enlistan desde marzo de 2007...

AR: Me puede dar los nombres de las empresas, por favor.

Por ejemplo, Strategic no lo conocí yo. No tiene nada que ver con

la autopista, yo no recuerdo que este caso haya salido en el periódico.

Pero bueno. Con las otras, Fundación Don James no tiene nada que ver con la obra.

Caribbean Holding no tiene nada ver con la obra y no sé de quién es.

“Lashan es de otro país, es de otra obra.

No recuerdo por qué está ahí, le soy sincero”

Fiscal: Vernell Development Corp, esa tiene periodos en marzo, abril y mayo de 2007. Luego está Marpesca Seatrade que tiene en abril de 2007, mayo 2007. Mundial de Valores, junio y julio 2007, noviembre 2007, enero y febrero 2008.

AR: Ok, ahí cuál es la pregunta, perdón.

Fiscal: ¿Quiénes estaban detrás de estas sociedades?

AR: Deme un minuto. Mira, este documento no está en orden. En 2009 este documento que tengo aquí y que me está preguntando, yo pregunté si este documento es de 2007, 08, 09 por qué está en Drousys si es de 2008 y 2009. A mí me dijeron que era una planilla de pagamento, esta planilla que está aquí, ¿lo reconoce? Aquí están las órdenes de pago de las compañías 2011.

Entonces mi pregunta es por qué cree que era una planilla que está en el Drousys. A mí me dijeron que era una planilla de órdenes de pago, que en 2009 la gente de Drousys archivó ahí. ¿Me explico? Fue una pregunta que yo hice. Mira, yo así, sé de uno o dos anuncios en el periódico. Por ejemplo, Mundial de Valores era una empresa en el banco, por lo que yo sé.

Marpesca era una empresa de unos griegos, si no estoy equivocado. Guiberug no lo recuerdo. Vernell tampoco sé quiénes son los beneficiarios. Recuerdo Mundial de Valores, Marpesca que vi algunas veces cuando me conectaba en redes sociales y en el periódico recientemente. Pero de esta época de 2007, yo no sé exactamente a quién pertenecían estas offshore.

Yo quisiera comentar de un trabajo que yo hice porque hay varios puntos que hay que llegar a alguna conclusión, quizá tendrá que documentar usted con información adicional.

Le voy a suministrar algunas informaciones que usted no ha tenido todavía y que fue de este trabajo que hice. La primera cosa es adquirir la información documental. Yo saqué de la compañía, hay que explicar antes, no necesariamente porque está en los pagos, esto es bien importante lo que le voy a comentar, muy importante, porque se hacía para todas las obras en Panamá y en otros países.

No necesariamente los pagos que salen de una cuenta, que salen debitados de la obra virtualmente, porque no es una totalidad oficial, estos pagos son, recuerde no contabilizados. Son pagos virtuales que llamamos. Es un pago que nosotros recibíamos de Brasil, una notificación debitando y documentando por ejemplo, digamos que en un mes hay un pago de enero, marzo, mayo de unos $150 millones y $242 millones. Entonces como fuera en abril o finales de marzo la autopista para tener esto recibió una notificación del área de las personas de DOE y el valor de $392 millones, la suma de ambas. Esta notificación no sé si existe, para mí se cerraba en el valor hacia la autopista y también en el beneficiario final.

Entonces la persona sabe que recibirá del DOE una operación no contabilizada de $392 millones que fueron pagos a alguna empresa, salida de bienes. Entonces este país es lanzado como una contabilidad no oficial para acceder al costo real del proyecto de la obra, o sea usted suma el costo real oficial, digamos que fue $2 millones en marzo, de cemento mano de obra, gypsum. En ese caso hipotético, semirreal, es $392 millones en pago, el pago de DOE, usted suma los dos y usted ve el costo real de la obra. No es que el pago salió de la obra, es el pago parte relacionado a la obra.

Para que esto pase se necesita de las obras que son complejas, del jefe para aprobar. Por ejemplo, si la autopista llegaba a costar $5 millones en pagos no contabilizados, este es el primer paso. Todo lo que uno recibe se pagó o no, cuando se suma todo, si pasa, si llega a los $5 millones, ahí ya no tienes más espacio para pagos no contabilizados, a no ser que usted vuelva a su líder y diga necesito más espacio para pagos no contabilizados aquí. Bien, primera explicación importante para que usted sepa que no es que los pagos hayan salido de la autopista, los pagos fueron contabilizados, fueron tirados ahí. A veces no había espacio, no hay resultado, entre otras cosas.

Segunda cosa, no necesariamente todos los pagos tienen que ver con la obra directamente. A veces tienen que hacer pagos contabilizados logrando poner, porque el superintendente tiene su contabilidad de las obras, tiene que ir a ver algún proyecto. Entonces tiene que hacer un pago, por ejemplo, hoy hacen esto y dicen no quiero que esté en la contabilidad. Entonces, ¿por qué le comento esto?, yo fui el primero en ver este trabajo de quien pertenecía la autopista.

Yo voy a intentar hacer esto, entonces, por ejemplo, todos los pagos, ahí yo estuve viendo que la planilla suma como $10 millones. Por ejemplo, Strategic no lo conocí yo. No tiene nada que ver con la autopista, yo no recuerdo que este caso haya salido en el periódico. Pero bueno. Con las otras, Fundación Don James no tiene nada que ver con la obra. Caribbean Holding no tiene nada ver con la obra y no sé de quién es.

Lashan es de otro país, es de otra obra. No recuerdo por qué está ahí, le soy sincero. Mira la curiosidad: a veces pasa aquí, la gente llega a veces por inteligencia, muchos llegan y llaman, esta es la empresa en Panamá que estaba en Dominicana después de Marcos Cruz. Lashan todo mundo sabe quién es hoy, era de un señor que está en República Dominicana, que está hoy detenido. No sé por qué está aquí, no tengo idea, no fui yo el que autoricé, no tengo que ver con Dominicana y nunca tuve nada que ver ahí.

Este pago no sé por qué esta aquí, 10 de septiembre de 2009. Esto no tuvo que ver conmigo, no trabajé en Dominicana, nunca hice servicios con este señor... cómo es que se llama... de Lashan. Debe ser un contrato en República Dominicana, no sé. No sé por qué está, pero no tiene que ver nada con la autopista y puedo pasar alguna información.

Yo hice una labor que pertenecía a la misma obra y llegué a unos valores que pertenecía a la obra por $6 millones por un trabajo que yo hice, y no sabía que usted entraría en esos detalles.

Don James no sé de quién es, no tiene nada que ver con esto. Caribbean no tiene que ver conmigo, está ahí por otra cosa.

(Esta respuesta continuará en la próxima entrega)

