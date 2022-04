Empresa Monjasa se pronuncia ante publicación sobre denuncia

Monjasa es una empresa dedicada al suministro y comercialización global de combustibles marinos, que a su vez se dedica a la operación de buques petroleros y barcazas.

Monjasa comenzó a operar en Panamá en el año 2015 con el objetivo de establecer la sede de sus operaciones para el continente en Panamá. Hoy en día, la compañía cuenta con más de 40 empleados en Ciudad de Panamá, que manejan las operaciones físicas de suministro de combustibles de Monjasa en América, que incluyen el Canal de Panamá, Houston y Nueva York en EEUU y Cartagena, Colombia.

En cuanto al artículo publicado por La Estrella en su versión física y digital el día de hoy, es imperativo aclarar lo siguiente:

El encabezado del articulo lee que Monjasa ha sido denunciada, lo cual es falso. Esto queda en evidencia al establecer en el párrafo tercero que las denuncias han sido presentadas ante la ACP y AMP e incluyen a la misma autoridad, entre otras, entre las cuales ni siquiera se menciona a Monjasa.

El buque Maria del Carmen VI no pertenece a Monjasa, ni se encuentra bajo charter party con Monjasa. Monjasa tampoco es dueña del producto a bordo del mencionado buque.

Pablo Torres no es parte de Monjasa.

Si ocurriera un derrame de combustible, Monjasa no tendría ningún tipo de responsabilidad legal. Monjasa no ejerce ningún tipo de control sobre esta embarcación.

Maria del Carmen VI se trasladó a Panamá para descargar producto proveniente de Ecuador, y no para optar por una licencia de operación para transportar y suministrar combustible en Panamá, tal y como sugiere el artículo. Dichos requisitos no son aplicables a Maria del Carmen VI al no estar optando por una licencia para operar en Panamá.

La edad promedio de las embarcaciones que operan en actividades de transporte y suministro de combustibles en Panamá es de 30 años.