Martinelli mantiene la preferencia de los electores para ganar la Presidencia

No obstante, el 31% de los encuestados asegura que para las elecciones presidenciales de 2024, no votaría por el presidente Ricardo Martinelli

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM), sería electo como el próximo presidente de la República, según los resultados de la encuesta de Gismo Services, S.A., preparada para La Estrella de Panamá.

De acuerdo con parte de este estudio, en el cual se realizó un simulacro de votación con papeleta en mano, continua la preferencia por Ricardo Martinelli, como posible candidato a la presidencia para las elecciones del 2024, con un 34% de la intención de voto.

En segundo lugar quedaría el actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, con un 25% de la intención de voto.

De acuerdo con datos comparativos de encuestas previas realizadas por Gismo Services, S.A., la intención de voto hacia el vicepresidente Carrizo presenta una tendencia positiva en los últimos cuatro meses.

En tercer lugar para las elecciones presidenciales quedaría el posible candidato Rómulo Roux con un 12% de la intención del voto, le siguen José Isabel Blandón; del Partido Panameñista y Ricardo Lombana, de Cambio Democrático (CD), con un 6 y 3 %, respectivamente.

Sin, embargo, al cuestionársele a los consultados por cual de los posibles candidatos no votaría para las elecciones presidenciales de 2024, el 31% considera que no votaría por Ricardo Martinelli, un 20% no votaría por Zulay Rodríguez, un 17% no votaría por Saúl Méndez y un 8% no votaría por José Gabriel Carrizo.

Por otro lado, al ser consultados los encuestados sobre cuál de los posibles aspirantes o figuras políticas considera que será el presidente en el 2024, un 30% de los consultados cree que Ricardo Martinelli ganaría las elecciones, un 24% asegura que José Gabriel Carrizo, otro 15% piensa que será Rómulo Roux y un 9% consideró que José Isabel Blandón Figueroa.

En tanto, con referencia a qué partidos políticos se identifica la población, el estudio reveló que el 31% se identifica con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), un 15% con Realizando Metas (RM), otro 13% con Cambio Democrático (CD), un 9% con los sectores independientes, un 8% con el Partido Panameñista, un 4% con el Movimiento Otro Camino (MOCA), un 1% con el Molirena y otro 1% con el Partido Popular (PP). Otro 18% señaló que no se identifica con ningún partido político.

La encuesta de Gismo Services, S.A., tomó una muestra de 1.800 panameños en todas las provincias más la comarca Ngäbe Buglé, y se realizó entre el 8 y el 12 de junio de 2022.

Este estudio, como todos los que se hacen al amparo del Código Electoral, está sujeto a no reflejar la certeza de los resultados.

