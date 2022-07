Panamá recibe un nuevo lote de 252 mil dosis de vacuna pediátrica contra la covid-19

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que Panamá recibió un nuevo lote de 252 mil dosis de la vacuna pediátrica contra la covid-19 para ser aplicada como dosificación de refuerzo a la población infantil de 5 a 11 años de edad, dirigida específicamente a niños que tengan algún problema de inmunosupresión, enfermedades crónicas e igualmente se estará colocando la vacuna de refuerzo a los pequeños que estén sanos y que desean aplicársela para una mayor protección.

“El llamado es a los padres porque todavía nos faltan muchos niños en ese grupo que no han recibido ninguna dosis y esto tiene sus consecuencias todos sabemos las dificultades que se han dado ahora con el año escolar, escuelas que han tenido que cerrar por el gran contagio que se ha dado en los planteles”, dijo Antonia De León, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la CSS.

De León aseveró que la vacunación pediátrica inició en el mes de enero con la primera dosis, luego en febrero se aplicó la segunda dosis y cinco meses después se autorizó la aplicación del primer refuerzo, por lo que destacó que la vacunación se estará realizando en varias escuelas, centros comerciales y en todas las policlínicas de la CSS.

Cifras revelan que el grupo de infantes a nivel nacional de 5 a 11 años de edad es de alrededor de 515 mil niños, de esa cantidad se ha logrado cubrir con la primera dosis el 54.4% y con la segunda dosis el 30%.

“Lo importante es que los padres estén anuentes y nos envíen la autorización por escrito para que la enfermera cuando llegue a las escuelas y en conjunto con el personal docente puedan llevar a los niños al salón donde se va a estar vacunando, e igual allí va a estar todo el equipo para atender cualquier situación que se genere aunque sabemos que no se va a presentar ninguno porque esta vacuna ha sido muy aceptada por los niños y prácticamente no se han generado reacciones, ni siquiera leves, por lo tanto no hay que temer para la aplicación de esta vacuna”, mencionó la coordinadora del PAI de la CSS.