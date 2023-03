El futuro del conflicto entre libertad y la seguridad

En algunos lugares de nuestro país los ciudadanos y otros miembros de la sociedad panameña son grabados por cámaras policiales que están en algunas partes. Pixabay

La libertad es el concepto clave en la comprensión del liberalismo como sistema político. Desde Hobbes, el Estado, aun siendo liberal debe priorizar la seguridad social. El pensamiento político, en este sentido, contiene este conflicto entre los liberales que dan preponderancia a la libertad sobre la seguridad, incluso a expensas del bienestar.

Los últimos cuatro años el escenario mundial, a consecuencia del Covid, ha puesto en juego este conflicto. Los estados de excepción en los diferentes países trajeron, esencialmente, consigo la primacía de orden, a través de diversas medidas que iban desde el uso obligatorio de mascarillas hasta la inoculación de vacunas. Pero, qué sucede cuando el Estado no es liberal. Por ejemplo, en China y otros estados no liberales, el peso recae aún más del lado del orden, con cierres obligatorios y medidas que no dan espacio para debate alguno, como sí se dan en los estados liberales.

Vigilancia e inteligencia artificial

El contexto actual, en que se están levantando las medidas obligatorias, permite ver lo que realmente está en juego en la contienda entre las democracias liberales y los estados no liberales. Y, sin embargo, ha quedado la sensación de demandas de orden y seguridad en todas partes. El uso de la inteligencia artificial para la preservación del orden público, como lo ha estado haciendo China nos exige un debate en torno a este conflicto entre libertad y seguridad. La vigilancia haciendo uso de la tecnología para la prevención y control de los delitos está promocionada incluso en algunos estados liberales. Sin embargo, la elevación de la seguridad por encima de la libertad plantea cuestiones profundas para una sociedad libre.

Panamá no escapa de esta vigilancia constante de la población. En algunos lugares de nuestro país los ciudadanos y otros miembros de la sociedad panameña son grabados por cámaras policiales que están en algunas partes: en las esquinas de las calles y en los techos del metro, en los vestíbulos de los hoteles y en los edificios de apartamentos. Sus teléfonos son rastreados, sus compras son monitoreadas y sus chats y publicaciones en las redes sociales son censurados. Ahora, incluso su futuro está bajo vigilancia. ¿hasta qué punto el ejercicio de la seguridad con la incorporación de la inteligencia artificial pone en peligro el estado liberal?

Aproximación actual del problema

La última generación de tecnología revisa grandes cantidades de datos recopilados sobre las actividades diarias de la población para encontrar patrones y aberraciones, con la promesa de predecir crímenes o protestas antes de que sucedan. Hay estrategias de monitoreo dirigidas a los posibles alborotadores a los ojos del gobierno de turno, y no solo aquellos con un pasado criminal sino también grupos vulnerables, los trabajadores, migrantes e incluso de personas antecedentes de enfermedades mentales y al final, podemos incluir las minorías indígenas que han jugado un rol importante en el movimiento social destacándose como nuevos actores políticos.

En julio de 2022 se realizaron protestas, que se caracterizaron por realizarse, también, en las periferias de las ciudades en donde tradicionalmente se realizan las acciones políticas. Algunos grupos indígenas se visibilizaron en la esfera pública. Unos de los miembros de estos grupos eran conocidos, otros, desconocidos en su mayoría previamente a las protestas, aunque con prontitud el gobierno, utilizando la tecnología, tenía en su mayoría identificados.

Este tipo de vigilancia pueden advertir a la policía si hay fraudes, accidentes de tráfico y dar seguimiento de algún individuo en persecución. Las instituciones sociales y políticas que incluyen universidades y escuelas incrementan su seguridad con esta video vigilancia. Pueden señalar a los oficiales cada vez que una persona con antecedentes de algún tipo de enfermedad mental o medida cautelar se acerca a una escuela.

Sumario

Para finalizar podemos preguntarnos ¿Hasta qué punto el estado liberal deberá interiorizar junto con la primacía de la libertad, la seguridad? Esta preocupación, sobre dar espacio a la seguridad en un estado liberal, como sostuvo Hobbes, para maximizar el bienestar de la población la que no debe preocuparse por el orden. La cuestión es ¿cuál sería el riesgo de esta decisión que podría hacer que una democracia con un sistema político liberal pueda devenir en un estado protototalitario?

El fenómeno de la vigilancia es una realidad política que forma parte de las disquisiciones de autores como Bentham y Foucault. El primero que plantea desde sus reflexiones sobre el parlamento el ver o la vigilancia en su obra Panóptico, y el segundo, en vigilar y castigar critica esta noción de vigilancia por algo más posmoderno como es la experiencia no solo de ver sino de ver y ser visto.

Ahora quien vigila es vigilado y el que es vigilado también ejerce vigilancia. Cabe señalar que este fenómeno político no es exclusivo de China y otros estados no liberales sino también que son mecanismos muy comunes en las sociedades modernas que tienen estados liberales.

El futuro del conflicto entre libertad y la seguridad