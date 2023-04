Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional y aspirante presidencial. Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

El precandidato a la presidencia de la República por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames es un fiel creyente de que la política es el arte de lo posible. Sus planes iniciales para el 2024 era busca la reelección para su curul, pero decidió dar el gran salto para competir en las primarias por la candidatura presidencial. El diputado Adames considera que “en la política uno no sabe con quién va a bailar la última pieza” y por eso no descarta alianza con otras figuras perredistas como el expresidente Martín Torrijos y Zulay Rodríguez, que en estos momentos buscan una candidatura presidencial, pero fuera del colectivo. Tampoco cierra las posibilidades de aliarse a otros colectivos políticos para el 2024, pero dependerá del plan que tangan contemplado en base a propuestas de políticas públicas para satisfacer las necesidades de los panameños.

¿Por qué quiere ser presidente?

En virtud de un patrullaje doméstico que venimos realizando desde hace 10 meses en calidad de primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. A raíz de un diagnóstico de la situación de la membresía a nivel interno, decidimos presentarnos para buscar la candidatura presidencial porque observamos un importante grado de insatisfacción que existe a lo interno del partido, no solo de ejecutorias de obras públicas, sino en aprecio directo y consideración de sus bases, en la falta de capacidad de diálogo.

¿Qué haría una vez llegue a la presidencia de la República?

Lo primero que haría es un diagnóstico de la realidad macroeconómica del país, de las consideraciones que se difieren del profundo endeudamiento económico que tiene el país, justificado en gran porcentaje por la situación acaecida en el mundo por la Covid-19, las secuelas que han derivado la misma y que no han propiciado la reactivación económica. Posterior a eso, haríamos un balance sobre una plataforma científica de las áreas del presupuesto social que son indispensable para el bienestar social que nos merecemos en materia de salud, educación, desarrollo turístico, agropecuario y fundamentalmente en la creación de empleos dignos.

¿Qué opina de la reaparición del expresidente Martín Torrijos en el panorama político y sus aspiraciones presidenciales fuera del PRD?

Las aspiraciones presidenciales del expresidente Martín Torrijos fuera el PRD, es la más clara evidencia de lo que acontece en el partido internamente y él mismo lo ha manifestado en el sentido que el PRD esta secuestrado, no solo por los intereses económicos negativos, sino por los intereses políticos.

¿Si llegara a ser el candidato presidencial del PRD, haría alianza con el expresidente Martín Torrijos, Zulay Rodríguez?

Hay dos frases muy técnico y folclórico que definen los procesos electorales: “La política es el arte de lo posible” y “en la política uno no sabe con quién va a bailar la última pieza”. Son dos consideraciones de apertura a la capacidad que tenemos los seres humanos de conversar en base a propuestas.En el caso de Martín Torrijos que pudiera ser postulado por el Partido Popular, tendríamos que conocer muy bien la plataforma ideológica del partido, cuya historia no es muy aceptada por el PRD, y que tiene 17,000 inscritos.

¿Alianza con que otros partidos políticos?

Cuando el expresidente Martin Torrijos en su momento, estableció una alianza con el partido Demócrata Cristiana, yo recordaba a Ricardo Arias Calderón y pensaba que estaba viendo una novela de ficción y era verdad. Reiteró que la política es el arte de lo posible dentro del plan que establezca políticas públicas en base a propuestas estructurales, porque esas son las que nos van a diferenciar, porque el concepto, la cosmovisión que nosotros manejemos con referencia a temas estructurales, seguro que va a distanciar de salida composiciones que sean exclusivamente reformistas, clientelistas electoreras, u otra visión que no compartimos. Nosotros tenemos detalles prácticos con personal calificado, para entender que políticas públicas pueden emanar de una ley o de problemas estructurales que tenemos que resolver sin afán de lucro.

¿Qué plan inmediato propondría para generar puestos de trabajos formales a gran escala?

Hay que intervenir sobre la rama con la empresa privada, entender la dinámica de su participación, toda vez que la mayor cantidad de empleos que provee esta economía nacional es la empresa privada, entonces la empresa privada tiene muchas aprehensiones, tiene algunos retos y algunas expectativas que a mi juicio deben ser prudentemente consideradas. El gobierno debería desarrollar en materia de desarrollo de infraestructuras, muchas de las cuales están en una condición jurídica de paz, como el Hospital General de Metetí, la culminación del hospital de Bugaba, la construcción del hospital Oncológico, el monorriel de San Miguelito, entre otros proyectos.

¿Cuál es su solución concreta para solucionar la crisis en la Caja de Seguro Social y evitar la quiera del Sistema de Pensiones?

Hay que reanudar la mesa de un diálogo tripartita entre la clase obrera, Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la empresa privada y el Órgano Ejecutivo. De ese diálogo debe salir las consideraciones que evalúen los estados financieros que por muchos años estuvieron en retraso, actualizar los mismos y poder presentarlos ante los actuarios para que realicen las corridas que son los que realmente verifican la capacidad de alcance de los fondos de la Caja de Seguro Social.Tenemos una fortaleza y un aval que la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que es un organismo internacional con mucha competencia en materia de prestación de los servicios en materia laboral, ya hizo un estudio que nos da cifras importantes sobre la condición del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y el Enfermedad y Maternidad que también tiene un déficit. No solo estamos viendo el problemas de las futuras generaciones, sino también el problema de las actuales generaciones.

¿Cómo frenaría la filtración del narcotráfico en la política?

El narcotráfico es un flagelo que interviene de manera integral sobre la sociedad, no es un fenómeno aislado o exclusivo hacia un sector y por eso creo en legislaciones tendientes a disminuir la capacidad financiera y operativa del crimen organizado que no solo lo tiene la clase política, puede tenerlo también la empresa privada. Yo creo que condicionar y fortalecer la legislación actual con temas puntuales sobre la justificación de los bienes que algunos poseen, de la capacidad financiera que manejan, sería una forma de diagnosticar las garras del crimen organizado, conjuntamente con organismos internacionales que velan por ese propósito. El crimen organizado no solo esta en la droga, esta también en el terrorismo, en la trata de personas, homicidios por encargos y otras situaciones, esas legislaciones imposibilita la intervención del narcotráfico en la política y en la vida civil del país.

¿Cómo pretende prevenir la corrupción en su gobierno?

La corrupción es un fenómeno intrínseco a la naturaleza humana. La rendición de cuentas y el castigo pertinente a quienes incurran en procesos que violenten la seguridad ciudadana, es una manera de prevenir la corrupción. Debe ser una conducta ejemplar, los tiempos cambian y hoy los tiempos están en esa medida de rendición de cuenta con referencia a lo que es la corrupción.Recordemos también que la corrupción es un fenómeno de debilita la capacidad de infraestructuras de las obras públicas porque al aplicar un sobrecosto entonces esa obra no puede ser condicionada a la verdadera realidades de los que debe expresar la misma porque ya tuvo que diferir un pago ilícito a alguna persona o algún grupo.

¿Como sería su relación con el poder económico?

Los intereses económicos siempre van a estar, aquí, en China, en Mongolia, en Rusia y en Francia. Esos intereses si van de la mano con un Estado de crecimiento y de desarrollo que tenga viabilidad en la distribución de los recursos, entonces esos son intereses económicos positivos.Es decir, que los intereses económicos no son malos, serán los intereses negativos los malos, los que incurren en actividades de lucro, cuando no debe ser de esa forma.

Destituciones de funcionarios que son perredistas y que respaldan su candidatura. ¿Restructuración en el gobierno, crisis o pase de factura?

Es una reestructuración de la mente de una persona que no entienden el origen del PRD, porque no lo conocen, porque no le interesa. Este partido es de inclusión, de incorporación, es un partido que siendo policlasista paradójicamente tiende a ser unitario y la destitución de estos miembros son la prueba más fehacientes de compañeros que no entienden la dinámica de inclusión y participación y que quieren ir candidatos, o son auspiciados para ser candidatos. Podrán ser candidatos de un PRD “light”, “new” o de otra facción, pero no de un PRD Torrijista.

¿Cuál sería su proyecto de infraestructura prioritario?

Siento que un proyecto de real conexión vial del país, un proyecto de costanera para descongestionar la Interamericana que una es obra imprescindible para el país por su conectividad geográfica y ayuda a desarrollar la plataforma logística de Centroamérica. El desarrollo de un plan ferroviario que conecte a la ciudad capital con las diferentes provincias de Panamá, significaría un aliciente y una forma de desplazamiento.

¿Cuál sería su propuesta para reducir la excesiva deuda pública?

Hay que tener un diagnóstico claro de lo que en materia económica tiene el país en la fase de crecimiento económica. El Banco Mundial expresó que en los próximos años, Panamá tendrá un crecimiento de 5.8% que es envidiable para América Latina, incluso para Canadá y Estados Unidos, aunado lo que representará el desarrollo minero para el Producto Interno Bruto (PIB), creo que sería interesante explorar el refinanciamiento de la deuda externa de este país, bajo condiciones apreciable de amortización de los intereses y un replanteamiento al desarrollo de políticas públicas que vayan en la búsqueda de solucionar problemas como la disposición de agua potable.

¿Apoyaría una futura ley que permita uniones de parejas del mismo sexo?

Tengo una apreciación propia de que debe ser y obedece a la unión de un hombre y de una mujer, por situaciones culturales muy particulares. Reconozco los conceptos civiles que ellos pudieran manejar en materia de herencia, de posesión de bienes y otras situaciones que pudiesen realmente desarrollar sus actividades, en la esfera civil, pero en referencia a una unificación en lo que es el concepto de matrimonio, y no por consideraciones religiosas, no estoy de acuerdo.